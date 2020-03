"La va a romper en Chivas": "Toti" González elogia a JJ Macías

Héctor González, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, platicó sobre su ex compañero José Juan Macías y no se detuvo en elogios con el goleador rojiblanco, durante una entrevista exclusiva con Chivas Pasión desde la Perla Tapatía, donde se encuentra pasando tiempo junto a su familia y esperando que regrese la normalidad tras la alerta sanitaria por el coronavirus o Covid-19 para volver a España y entrenar con su club Elche, que milita en la Segunda División.

El ex canterano rojiblanco, de apenas 17 años, se desempeñaba como delantero centro en las Fuerzas Básicas del Guadalajara hasta que en octubre tuvo que emigrar al viejo continente por el trabajo de sus padres y decidió probar suerte en el conjunto alicantino al que espera volver y poder trabajar de nuevo con sus compañeros.

"Toti", como le apodan al joven atacante tapatío y quien fue parte de la selección mexicana Sub-15 y Sub-17 durante una plática exclusiva con Chivas Pasión, señaló que Macías "es un chavo increíble. Yo debuté en la Sub-17 con el profe Rodolfo (Jáuregui) y jugué con él. Lo conozco muy bien, es una persona humilde y trabajadora. La va a romper en Chivas como la está rompiendo ahorita".

El Club Deportivo Guadalajara que encadenó su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Chivas visitaría a Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.