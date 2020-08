Las curiosidades que unen a los debuts de Almeyda y Vucetich en Chivas

Después del muy mal comienzo en el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX que terminó con Luis Fernando Tena fuera de Chivas, Víctor Manuel Vucetich le devolvió la alegría al equipo y a la afición al debutar con una victoria, algo que no ocurría desde el estreno oficial en este certamen de Matías Jesús Almeyda.

Hay curiosidades al respecto del 2-1 a Atlético San Luis con los tantos de Isaac Brizuela y Cristian Calderón como local en Guadalajara: aquella victoria del Pelado fue por el mismo marcador, también en casa y ante los Gallos Blancos que en ese momento dirigía justamente el Rey Midas, uno de los estrategas con más títulos en la historia del fútbol mexicano.

El mencionado encuentro tuvo lugar el 20 de septiembre de 2015 por la jornada 9 del Apertura, cuando el máximo goleador histórico Omar Bravo brilló con un doblete tras el adiós de un ídolo como José Manuel "Chepo" De La Torre. Pese a que el conjunto rojiblanco mejoró en la competencia de la mano del Pelado argentino, no pudo alcanzar la Liguilla, objetivo que sí logró más tarde hasta cortar la sequía de títulos en el Clausura 2017.

No obstante, el sudamericano se marchó a mediados de 2018 por las diferencias con la directiva, en especial con José Luis Higuera, tras haberse coronado Campeón en la Concachampions, por lo cual no pudo dirigir al Rebaño Sagrado en el Mundial de Clubes. En su sitio fue contratado en primera instancia José Saturnino Cardozo, luego Tomás Boy y más tarde el Flaco Tena, que no pudieron cosechar resultados positivos con el Rojiblanco.

Almeyda, que también comandó a River y a Banfield en su país natal y actualmente lo hace en San José Earthquakes de la Major League Soccer, dejó un recuerdo imborrable en Verde Valle: 7 finales con 5 trofeos en sus 138 compromisos con 58 alegrías, 38 empates, 42 derrotas, 189 gritos a favor, 164 en contra y una efectividad del 51,21%. ¿Podrá Vucetich conseguir al menos la mitad de lo que obtuvo al Pastor en el Redil? ¡Ojalá que así sea!