"Le cargaron todo el peso de Chivas a un chavo de 22 años": Uriel Antuna se confiesa del difícil reto de llegar al Guadalajara

Uriel Antuna, mediocampista ofensivo de las Chivas de Guadalajara, reconoció este martes en una entrevista con la cadena internacional Fox Sports lo difícil que ha sido este reto de portar la playera rojiblanca a su corta edad, aunque aceptó el desafío y aunque "aún no me siento consolidado", espera hacerlo en el regreso del futbol mexicano tras esta pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19, que tanto ha afectado a la nación.

El veloz volante del Rebaño Sagrado sostuvo una platica con el periodista Fernando Schwartz y reconoció que en esta contingencia "se entrena como se puede aquí dentro de la casa, tratamos de mantener el ritmo, de no perder tanto, pero esperamos con ansias regresar y que sea pronto, porque la verdad sí se extraña pisar las canchas y estar dentro del campo". Añadió que "cuando mejor se iba sintiendo Chivas pasa esto y bueno, son cosas que pasan, pero a final de cuentas uno tiene que ver primero por su salud que por otra cosa".

Antuna recibió fuertes críticas en sus primeros partidos con Chivas

Antuna, sobre su regreso a la Liga MX, comentó que "estuve dos años, practicamente tres años fuera, complicados, pero me tocó muy poco jugar en Primera División. Si bien tenía 18 o 19 años cuando me fui, aún era muy joven, no tenía tanta experiencia y todo ese tipo de cosas. Al regresar siento que lo hago más maduro, más fogueado, maduro mental y físicamente, entonces sí es un cambio, porque estuve en Holanda, en Los Angeles y vas aprendiendo". Agregó que "siempre he catalogado a la Liga MX como fuerte, siempre ha sino una de las difíciles".

La sinceridad de @AntunaUriel a sus 22 años va por la consolidación. Le pusieron todo el peso en sus hombros. Valor @Chivas pic.twitter.com/WdgoUT9Hyz — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 5, 2020

El atacante, en cuanto a la responsabilidad de levantar al Guadalajara, reconoció que "llegara quien llegara, le iba a caer ese peso. Siempre me gustaron los retos difíciles, desde que me planteó Ricardo (Peláez) la opción de ir a Chivas, yo si llegué a pensar que me van a cargar todo ese peso a mi, siendo un jugador joven de 22 años, que aún no me siento consolidado y yo traté de agarrarlo de la mejor manera. Si bien no se me dieron tan bien las cosas, trato de siempre mantener la línea, de estar relajado, tranquilo, que las cosas van a llegar. Con 22 años y eso fue lo que toda la gente hizo, cargarle todo un equipo a un chavo de 22 años, la verdad que es difícil, no cualquiera. Si a un jugador ya con experiencia y consolidado a veces le cuesta, imagina a alguien como a mi de 22 años. Es difícil, más trato de agarrarlo de la mejor manera y de aprender futbolísticamente y aprender también de la crítica y de las buenas cosas que dice la gente".

El mediocampista rojiblanco afirmó que "la mayoría de los que llegamos somos jugadores en proceso de consolidarnos y que nos carguen este reto, es difícil. Aunque me gustan las cosas difíciles, no me gustan las cosas fáciles". Argumentó que "hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de México, todo mundo los está viendo. Si va mal, los matan, si va bien, son los mejores. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que saberlas llevar y no estresarse por las malas o buenas críticas que te hacen. Siempre podré decir que pesa la camiseta por lo grande que es Chivas".