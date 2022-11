El futbol mexicano está atravesando una severa crisis que se está viendo reflejada en la Selección que está participando en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que un famoso exdirectivo del Tricolor e incluso de Chivas, cuestionó severamente las decisiones que se están tomando actualmente en donde aseguró que solamente están interesados en el dinero, no en el crecimiento deportivo.

“Qué difícil priorizar futbol ante lo económico, porque lo económico sigue mandando. Piensan que lo económico nos va a dar para el futbol. Hoy les vale madre el futbol, piensan en el dinero, no piensan un proyecto. Hay que priorizar lo deportivo, que es a la larga lo que nos va a dar en lo económico”, aseguró Néstor de la Torre en palabras para Marca Claro.

El exdirector de Selecciones Nacionales cuestionó el formato de competencia que impera en el balompié nacional en donde hasta el lugar 12 puede salir campeón, además de la escasa restricción de extranjeros. Por si fuera poco también aseguró que en la Selección no se planeó en absoluto el comenzar a preparar jóvenes para el próximo Mundial.

“Tenemos empezar realmente qué problemáticas tenemos en el futbol de México para tratar de trabajar eso, porque si no nos vamos a enfocar nada más en un Mundial de cuatro años y no realmente pensando en el futuro. De ahí, una Liga que la competencia es muy baja, que el doceavo lugar puede quedar campeón, que hay un Repechaje por darle más partidos a la televisora y no realmente buscar un beneficio deportivo en donde realmente es verdad, en nuestra Liga se paga bien, pero la calidad de los extranjeros realmente el 30 o 40 por ciento traen calidad para venir a enseñar o dejar algo en los jóvenes.

“Hay que trabajar con los jóvenes y si estamos pensando nada más en el Mundial que entra, si yo fuera Dirección de Selecciones Nacionales: no me llevo a Rodolfo Cota. ¿Va a jugar? No, entonces me llevo al portero de Santos (Carlos Acevedo) para que vaya aprendiendo lo que es un Mundial. Me llevo a Giménez, el Chaquito. Es muy joven, sí, pero estoy pensando en un proceso y lo estamos viendo con los del norte que de 12 puntos posibles ganamos dos unidades nada más con Estados Unidos y Canadá”, concluyó el exfutbolista.

