La histórica rivalidad entre Chivas y América suele vivirse con antagonismo absoluto, principalmente de los elementos históricos que forjaron la rivalidad entre ambas instituciones, por lo que no es común que uno de ellos exprese abiertamente sentirse feliz por el triunfo del otro, por lo que la declaración de este legendario azulcrema sorprendió a propios y extraños.

El ex futbolista y entrenador chileno Carlos Reinoso, uno de los máximos exponentes de la institución azulcrema en todo el mundo admitió sentirse contento por el triunfo que consiguió el Guadalajara el viernes en su visita a Aguascalientes, admitiendo que es la primera vez que le sucede.

“Voy a decir algo que a mis amigos americanistas no les va a gustar. Me alegré por Ricardo Cadena, lo tuve como jugador, un gran profesional, un gran amigo, muy amigo de mi hijo José. Me alegré por primera vez de ver ganar a Chivas”, explicó en TUDN, donde funge como analista.

El ‘Maestro’ consiguió campeonatos con las Águilas tanto como futbolista como siendo entrenador, por lo que es sumamente respetado entre los americanistas; sin embargo, lo enaltece que sepa diferenciar la rivalidad deportiva y mande ese tipo de mensajes positivos pese a que se trate del máximo rival de los de Coapa.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara ya confirmó su presencia en el Repechaje y con la victoria sobre Necaxa recibirá el juego en el Estadio Akron; sin embargo, aún falta definir el rival, ya que aún no se definen los 12 calificados a la siguiente ronda.

