Antonio Briseño afirma que se exagera al hablar de una crisis en Chivas

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció los errores cometidos y aseguró que ya dejaron atrás esa dura derrota 3-1 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, durante la fecha pasada, pues aclaró que no pueden estancarse en un resultado y deben seguir adelante para atender la exigencia que tienen, pero advirtió que es exagerado hablar de crisis después de apenas tres jornadas del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El portentoso central del Club Deportivo Guadalajara, quien compareció a la videoconferencia de prensa el martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, realizó un análisis bien completo de la actualidad del plantel tapatío y además respaldó a su entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien admitió una falta de actitud en la caída del jueves ante los potosinos, pero advirtió que necesitan ganar el sábado en casa frente al FC Juárez, un partido correspondiente a la cuarta jornada del Guard1anes 2021 y así recomponer el trayecto en la clasificación general del campeonato.

El "Pollo" Briseño, como se le conoce en el entorno del futbol mexicano al espigado zaguero de las Chivas, advirtió que "creo que es un análisis profundo más al interior, dejamos de hacer muchas cosas, estamos involucrados todos, desde el técnico, la directiva y los jugadores que somos los máximos responsables. Sabemos que esto no puede seguir, el sábado tenemos que ganar sí o sí. Es un análisis profundo, son varios detalles, pero sacando una victoria el sábado será otra cosa".

El defensor del Guadalajara coincidió con su técnico y argumentó que "para revertir la situación pasa por una cosa en principio, que se tocó en la conferencia posterior al partido que es mejorar la actitud, ser un poco más empático con el compañero, ayudarle, ser más solidario. Si todos somos un poco más solidarios esto se va a revertir. Vamos a empezar desde las bases, este equipo necesita de todos y cada uno, las individualidades quedan de lado y somos muchísimo más fuertes juntos. Guadalajara siempre se ha caracterizado por ese empuje y solidaridad de cada jugador, pero tiene que ser en conjunto, no individual debemos empezar por ahí y así va a llegar la victoria".

Briseño, a pesar de las declaraciones del "Rey Midas", también señaló que "creo que no tuvimos falta de actitud, lo que quiero decir es que debemos poner mucho más en eso. Actitud conlleva muchas cosas, ¿qué conlleva la actitud? Tener solidaridad con el compañero, ayudarlo, si no puede yo voy a ayudarle, estar más cerca, todos esos factores. Ya estábamos en un nivel de buena racha y estábamos más exigentes con todos en el campo. Entonces, debemos regresar a las bases, el torneo anterior ya pasó y ahora llevamos una derrota y dos empates, debemos regresar a las bases. Con eso me refiero a actitud".

El zaguero rojiblanco se extendió en su análisis y reconoció que "a eso me refiero para englobar todo. Ya nos respetan un poco más, a Chivas se le respeta y se le espera siempre, tenemos en todos los partidos mayor posesión, no se diga con Toluca que se nos encerró, ese tipo de madruguetes nos van empezar a jugar así, porque ya nos respetan mucho. Por eso con actitud diferente para enfrentar cada situación de partido que va ser diferente. Quiero enfocar todo eso, no es solo ‘ah, me vale madre’, es más que correr, son detalles de partido".

El "Pollo" Briseño recordó que "el torneo pasado estábamos peor y terminamos en sexto lugar, pudimos calificar más arriba. Es parte del torneo, no se inició de la mejor manera, pero ganando el sábado va a cambiar todo. Entonces, creo que esa palabra (crisis) no va. Si al final del torneo no se califica dentro de los primeros ocho o dentro del repechaje, ahí sí se puede decir que es una crisis, pero por el momento no podemos decir nada. Son torneos cortos y al final el balance se hace cada seis meses. No se puede decir ahorita si estamos o no estamos, es una exageración y una anticipación brutal querer denominar eso por tres partidos. Creo que vamos en un proceso de mejora, sabemos lo que tenemos que mejorar y poco a poco se va a ir contagiando a todos. Entonces, vamos a darle calma, sabemos que estamos muy exigidos y eso me gusta, eso le gusta a la gente de Chivas. Somos un equipo grande y no podemos estar que ‘ah, no pasa nada’, que se nos exija como tal como el equipo grande que somos".