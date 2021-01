Los jugadores que tienen que salir del 11 titular de Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, prepara varios cambios en su alineación para su siguiente presentación y tras la desconcertante derrota 3-1 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, por lo que modificará tanto su esquema habitual como de nombres en la confección de su 11 inicial para el sábado 30 de enero en el Estadio Akron.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que el viernes regresó a la Perla Tapatía tras comprometerse con la directiva en apoyar al cuerpo técnico que lidera Vucetich, necesita recomponer el rumbo de inmediato y urge de un triunfo moral en la próxima fecha: el sábado frente a FC Juárez, que calme los agitados ánimos tras la dura caída en territorio potosino, para mejorar además su actual ubicación en la zona baja de la clasificación general del Guard1anes 2021.

El "Rey Midas", como se le conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, quedó muy disconforme con el desempeño de un equipo al que le mantuvo el esquema táctico 4-2-3-1 por ser el que más adaptado tenían y venía siendo tradicional en las gestiones previas de Luis Fernando Tena, Tomás Boy y José Saturnino Cardozo tras la partida del argentino Matías Almeyda. Además en el intento de implementar su ofensivo 4-3-3 con la intención de impulsar el ataque, notó que dejaba facilidades defensivas y que tras este descalabro de la última línea, es el sector en que más se sentirán las modificaciones.

El experimentado entrenador de las Chivas es consciente que debe sostener varios pilares en su alineación, como el portero Raúl Gudiño y el delantero José Juan Macías, este último, su carta segura de gol en el semestre. Además, del capitán Jesús Molina, a quien no le tiene reemplazo por no confiar en jóvenes como Fernando Beltrán o Alan Eduardo Torres que puedan suplir su labor tras no ser complacido por la directiva con un refuerzo que solicitó. Esos tres elementos serían la columna vertebral de una formación 4-3-3 en Guadalajara.

La zaga, sin duda, será el epicentro de las modificaciones. Todo parece indicar que la altura y la experiencia serán obligación, por lo que a pesar de los cambios realizados en San Luis, veremos más seguido a Gilberto Sepúlveda con Antonio Briseño por el costado derecho, mientras que Hiram Mier se mantendrá inamovible y al que le llegó su oportunidad será: Alejandro Mayorga de mostrar el desempeño con el que resaltó en los Pumas de la UNAM en la banda izquierda.

Así se perfila la alineación de Chivas vs FC Juárez en la Jornada 4

Sepúlveda y Ponce saldrían del 11 inicial de Vucetich para la Jornada 4