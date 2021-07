Liga MX: la promesa del ex Chivas Jair Pereira a Matías Almeyda

Los buenos recuerdos siempre hay que mantenerlos presentes. Eso fue lo que hizo Jair Pereira, actual defensa central del Club Necaxa que pasó por las Chivas de Guadalajara entre el 2014 y 2019, con la final del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al contar una curiosa anécdota con Matías Almeyda que se desenvolvió en la previa al cotejo.

El zaguero que no había podido participar del juego de ida que finalizó 2 a 2 (goles de André-Pierre Gignac para los locales y Alan Pulido y Rodolfo Pizarro para el Rebaño Sagrado) disputado en el Estadio Universitario, no quería perderse el compromiso definitorio que sería tan solo tres días más tarde, a pesar de no llegar en óptimas condiciones por padecer un desgarro.

Fue ahí cuando Jair Pereira debió convencer a Matías Almeyda, horas antes a la segunda final que se llevaría a cabo en el Estadio Akron el 28 de mayo. Al respecto de aquella situación, el futbolista en una plática con el programa Los Líderes, narró: "Yo me lesiono con Atlas unos días antes, pero confiaba en que el equipo iba a llegar a una final y yo iba a hacer lo que fuera para jugarla".

En esa línea, siguió con un relato con lujo de detalles: "Yo tenía muchas ganas de jugar, quería salir campeón con Chivas. Entonces un día previo a la final, Matías Almeyda me manda a llamar a su cuarto. Todavía no se sabía quién iba a jugar. Me pregunta, 'Jair, ¿cómo estás?', y le respondí, 'Mati, te digo algo, yo este partido no me lo quiero perder por nada, voy a dejar la vida, no me importa, dime que quieres que haga y yo me voy a partir porque este partido no se nos va y vamos a salir campeones'".

Al final, el entrenador por aquel entonces del equipo principal de futbol varonil del Club Deportivo Guadalajara, hizo caso a las súplicas, pero no sin antes hacerle un vasto pedido. A propósito, en la entrevista Pereira reveló: "Al otro día me dijo, 'voy a confiar en ti, solo te pido que André Gignac no haga goles'". Finalmente el partido terminó 2 a 1 para el Rebaño con tantos de Alan Pulido y José Vásquez, y de Ismael Sosa para la vista. Cumplió, ¿no?