El Club Deportivo Guadalajara ha tenido un funcionamiento intermitente desde que Michel Leaño asumió el banquillo en la Jornada 10 del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. En los duelos que ha dirigido el estratega los rojiblancos empataron con América, perdieron con Querétaro 1-0 y contra Atlas por el mismo marcador, pero con la victoria frente a Toluca soñaban con meterse de manera directa a la Liguilla, aunque los empates frente a Xolos de Tijuana y Cruz Azul, así como la derrota del sábado anterior contra Tigres de la UANL los hacen llegar a esta última Fecha con la obligación de vencer a Mazatlán para acceder al Repechaje.

Chivas cerró la Jornada 16 del campeonato mexicano en una situación muy complicada, pero con una combinación de resultados en los duelos pendientes llegan a esta fecha final de la campaña regular con la posibilidad de depender de sí mismos si vencen a los sinaloeses. El Rebaño Sagrado ha ganado cuatro encuentros ante Puebla, Necaxa, Pachuca y Toluca, ha empatado siete (Juárez, Santos Laguna, Monterrey, Pumas de la UNAM, América, Xolos y Cruz Azul) y perdido cinco sumado el de los felinos (Atlético de San Luis, León, Gallos Blancos, Atlas y Tigres). Y gracias a tres victorias en condición de local, llegaron hasta el noveno puestocon 19 puntos, sin embargo han ido en completo descenso y ahora están en el lugar 12.

El Club Deportivo Guadalajara obtuvo su primera victoria bajo las órdenes de Michel Leaño frente a Toluca en la Jornada 13 cuando se mejoró en ciertos aspectos, sobretodo en cuanto a intensidad y empuje, además de que rompieron una racha de tres partidos sin anotar, pues se habían ido en blanco contra América, Querétaro y Atlas, por lo que frente a los Diablos Rojos, con el 2-0 recuperaron la confianza y la puntería, aunque sumaron su octavo juego sin anotar en esta campaña frente a los fronterizos y contra La Máquina apenas pudieron empatar 1-1, antes de perder contra los universitarios 2-1.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 16 34 2 ATLAS ATLAS 17 29 3 LEÓN LEÓN 16 26 4 TIGRES UANL TIGRES 16 25 5 TOLUCA TOLUCA 16 24 6 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 16 23 7 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 16 23 8 MONTERREY MONTERREY 16 21 9 PUEBLA PUEBLA 16 21 10 NECAXA NECAXA 16 20 11 MAZATLÁN MAZATLÁN 16 20 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 16 19 13 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 16 19 14 PACHUCA PACHUCA 16 18 15 PUMAS UNAM PUMAS 16 18 16 JUÁREZ JUÁREZ 16 16 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 17 15 18 TIJUANA TIJUANA 16 12

En resumen, Chivas llega a esta Jornada 17 del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MXdentro de los puestos de clasificación alRepechaje, pero con el resultado adverso frente a los felinos se complicaron de más el panorama, pues suman 19 puntos, a seis unidades del cuarto sitio (que la ocupa Tigres), la última posición que otorga una plaza directa a la Liguilla, por lo que solo le resta entrar por el Repechaje, pero para ello debe vencer a los sinaloeses este viernes.



Estos son los partidos de la Jornada 17 y última de la fase regular del certamen: Atlas 2-0 Querétaro, Puebla vs. Toluca y Mazatlán vs. Chivas. Para el sábado sigue la actividad, León vs. Necaxa, Xolos de Tijuana vs Pachuca, América vs. Monterrey y Tigres vs. Juárez. El domingo se cierra la jornada con los duelos, Pumas vs. Cruz Azul y Santos vs. San Luis.