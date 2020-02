Los cambios que prepara Tena para el partido con León

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, prepara varios cambios en su once inicial para enfrentar el domingo a León, en el marco de la octava jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, unos obligados por sanciones internas y otro para no arriesgar a su lastimado capitán Jesús Molina.

El estratega del Rebaño, quien viene de acabar en Tijuana con una criticada cadena de dos partidos con derrotas y de cinco fechas sin ganar, deberá realizar variantes nuevamente a su alineación para el compromiso contra la Fiera en el Estadio Akron y no ha podido mantener una estabilidad en su formación.

El "Flaco" Tena, frente a la ausencia de su capitán Jesús Molina a quien no arriesgaría por una dolencia muscular que no le permitió trabajar con regularidad en la semana, utilizaría a su reemplazo natural dentro del plantel: José Juan Vázquez, quien no ha visto mucha acción en este comienzo de campeonato.

El timonel rojiblanco, ante las sanciones internas a Uriel Antuna y Cristian Calderón, regresará a su posición a Isaac Brizuela como volante por la banda derecha, mientras que Miguel Ponce se mantendrá como lateral izquierdo y sería Jesús Angulo, quien aparecería por la banda izquierda a pesar que no ha jugado aún un partido completo (suma 137 minutos). Aunque todavía no decide si darle la oportunidad al "Canelo" o volver con Eduardo "Chofis" López.

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintes en el Estadio Caliente por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa tras la vuelta de los cinco convocados al microciclo con la selección mexicana, para recibir al club León en el Estadio Akron.