Los técnicos que han marcado la carrera de José Juan Macías tanto en Chivas de Guadalajara como en León

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, sostuvo el martes una extensa entrevista con Marca Claro a través de MVS Radio y se refirió a los dos entrenadores que han sido claves en el éxito que ha conseguido en su incipiente carrera como futbolista profesional y también habló de su preferencia por la playera rojiblanca y su paso por León.

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

Macías evitó preferir a uno entre Matías Almeyda y Nacho Ambriz

El feroz atacante de la institución tapatía reconoció en la entrevista que "Chivas y León son colores muy representativos para mi. Obviamente, de un lado me dieron la oportunidad de debutar, hoy estoy de regreso en el equipo de mis amores y el otro, pues fueron los que me dieron a conocer y que allí crecí futbolisticamente y me di mi lugar en el máximo circuito".

Macías, al ser consultado sobre la influencia que tanto el argentino Matías Almeyda como Ignacio "Nacho" Ambriz tuvieron en su trayectoria y a cuál preferiría, aseguró que "me marcaron de diferente manera, no me puedo quedar con uno, sabes es muy diferente. A los dos los quiero, los dos son muy amigos míos, los estimo y van a ser importantísimas personas en mi carrera y en mi vida".

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.