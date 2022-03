Aunque la directiva de las Chivas de Guadalajara no tiene ningún Plan B en caso de que los triunfos no se den en el proceso de Marcelo Leaño en lo que resta del Torneo Clausura 2022, hay quienes piensan que el resultado del Clásico Tapatío frente al Atlas podría ser determinante para el futuro del estratega en el compromiso de la Jornada 11 que se celebrará el domingo 20 de marzo en el Estadio Jalisco.

El ex atacante del Rebaño Sagrado, Eduardo de la Torre no descartó que el trabajo de Leaño corra peligro si no se obtiene un marcador favorable ante los Rojinegros, debido a que la presión va en aumento partido a partido, sobretodo después de no haber podido vencer al peor América de los últimos años y con 10 jugadores más de 30 minutos en el compromiso de la Fecha 10.

“Hay mucha presión y si ya cada semana va a ser así hasta que no tomé una racha o sea acorde a los primero lugares. Cada que juegue en casa, donde se le exige triunfo, donde no puede seguir empatando o acercándose al triunfo nada más. Dejó ir una oportunidad él y el equipo para vencer al acérrimo rival”.

“Sí está en peligro. Yo creo que el resultado, es casi siempre lo que manda. Ahora estuvo más cerca de ganarle al América, pero eso no cuenta y eso que hay cierto sector de aficionados que piensan que ya agarraron algo de forma con Leaño, pero desgraciadamente las estadísticas son contundentes y es difícil luchar contra eso”,comentó el Yayo De la Torre en la Última Palabra de Fox Sports.

¿Qué viene para Chivas en lo que resta de marzo?

Guadalajara visitará al Atlas el domingo 20 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco y después vendrá la Fecha FIFA el siguiente fin de semana, por lo que no tendrán actividad hasta el 2 de abril cuando reciban en el Estadio Akron al Monterrey de Víctor Manuel Vucetich que ha venido a la alza en los más recientes compromisos. Esto será dentro de loa Fecha 12 del Clausura 2022.

