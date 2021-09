Desmiente Almeyda haber condicionado a directiva de Chivas para su regreso

El técnico argentino, Matías Almeyda salió a desmentir las supuestas condiciones que habría puesto para volver a las Chivas de Guadalajara, ya que en días pasados se habló de que su regreso se daría solo si la dirigencia lograba refuerzar de manera importante el plantel rojiblanco, además añadió que se debe respetar el proceso del actual estratega, Víctor Manuel Vucetich.

En entrevista para Marca Claro, el “Pelado” descartó haber sostenido cualquier tipo de acercamiento con Amaury Vergara y la dirigencia del Rebaño Sagrado, por lo que fue tajante al asegurar que todas las versiones publicadas por los medios de comunicación en la presente semana son mentiras, ya que de esta manera es ilógico que ya haya puesto sus peticiones sobre la mesa.

"Es mentira lo que se está diciendo, no es así. Dicen que estoy poniendo condiciones y es mentira porque nadie habló conmigo. Además hay un entrenador que se debe respetar. No me gusta que se juegue con la gente, después en un futuro no se sabe, pero es mentira lo que se está diciendo", manifestó Almeyda, quien se encuentra en el banquillo del San José Eartquakes de la MLS.

El timonel argentino, quien fuera campeón con Guadalajara en cinco ocasiones entre Copa, Liga MX y Liga de Campeones de la Concacaf en los dos años y medio que estuvo al frente del equipo tapatío, reiteró que la afición y el entorno del Rey Midas es el más afectado con este tipo de rumores que únicamente confunden al público, sobretodo a los chivahermanos que desean el regreso del argentino tarde o temprano.

"Que no se repitan cosas falsas (en los medios): no me gusta que jueguen con la ilusión de la gente y están asegurando que ya hablaron conmigo y que he puesto cláusulas, lo cual es una mentira", indicó Almeyda, quien tiene contrato con el San José hasta diciembre del 2021 con la posibilidad de renovar por un año más, por lo cual se han soltado los comentarios de un supuesto interés de Chivas por ficharlo para la siguiente campaña.