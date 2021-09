Razones por las que Chivas buscará renovarle contrato a Oribe Peralta

La semana anterior Oribe Peralta ofreció una conferencia de prensa donde no descartó su continuidad con las Chivas de Guadalajara pese a la falta de minutos en la cancha y sobretodo de goles en sus dos años con la institución, pero el deseo del atacante parece que va tomando forma, pues todo apunta a que tanto la directiva como el jugador están contentos con el vínculo contractual que tienen.

Desde que llegó Oribe al Rebaño Sagrado en el 2019 el atacante solamente ha marcado dos goles, uno en la Copa MX ante Correcaminos y uno más en Liga MX frente a San Luis de penalti, no obstante la directiva encabezada por Ricardo Peláez y Amaury Vergara lo ve como uno de los principales líderes en el vestidor así como los jugadores más jóvenes del plantel.

Por esta razón, que es la más importante, se piensa en que es buena idea que Peralta se mantenga en la institución, pues a pesar de sus pocas oportunidades de jugar, siempre está cerca de los canteranos para darles consejos dentro como fuera de la cancha, lo cual ha sido considerado como una muy buena labor que habla muy bien de un porfesional y que lo coloca en el gusto de los altos mandos.

Según información de Líderes del Rebaño, Oribe se sentará con la dirigencia a analizar su futuro en diciembre, justo cuando concluye su contrato, aunque otras informaciones aseguran que tendría que bajarse el sueldo para se dé un buen avance en su renovación de contrato, pues cabe señalar que es uno de los futbolistas que más gana en Guadalajara.

“Espero que haya oportunidad de seguir aquí o habrá alguna otra oportunidad y si no estoy listo para afrontar lo que se venga. A lo largo de mi carrera he sido bendecido, no me podría quejar por nada, estoy bien con cualquiera de las decisiones que ocurran. Aportar desde dónde esté, creo que jugar o no jugar no me imposibilita para poder ayudar, tratar de compartir mi punto de vista sobre cada situación que atravesamos”, fueron las declaraciones que dio hace unos días el Cepillo con la clara intención de mantenerse en el Rebaño Sagrado.

