Oribe Peralta desata polémica al contradecir a Víctor Manuel Vucetich

Oribe Peralta parece tener pocos argumentos para ser una voz autorizada en las Chivas de Guadalajara, no solo por la poca identificación que tiene con la institución y la falta de conexión con los aficionados, pero de que su carrera ha sido exitosa no se puede negar, con lo cual contradijo por completo las declaraciones del técnico Víctor Manuel Vucetich, quien en días pasados se metió en tremendo lío al asegurar que se sentía en desventaja por dirigir a puros mexicanos.

El atacante de Guadalajara mide muy bien sus palabras para no meterse en más complicaciones con los seguidores rojiblancos que siempre lo critican por cualquier comentario o publicación que emita en sus redes sociales, pero esta vez salió a aclarar, con muy pocas palabras, lo equivocado que pudo estar el Rey Midas al dar sus impresiones sobre el banquillo del Rebaño Sagrado.

“Mira cada uno tiene su perspectiva de las cosas y de todo. Te doy mi punto de vista, para mí el futbol es 11 contra 11 y se juega dentro de la cancha. Creo que el tener desventaja o no es quedarte con uno menos ahí, eso es lo único que te puedo decir al respecto”, explicó el”Cepillo”, quien ofreció conferencia de prensa argumentando que también le gustaría seguir en Chivas o en algún otro club, por lo que no piensa en el retiro.

Los futbolistas de Chivas son los culpables

Oribe también reconoció que le gustaría jugar más y tener mayores oportunidades en el Torneo Grita México Apertura 2008, donde apenas acumula algunos minutos, pero también reiteró que su labor es apoyar desde cualquier trinchera a todos los que estén dentro de la cancha, quienes al final son los mayores responsables de los malos o buenos resultados.

“Obviamente no hemos tenido los resultados deseados, tanto los que quiere el profe como nosotros, pero estamos comprometidos con lo que debemos hacer en la cancha y la culpa es más de los que nos toca jugar. La presión por parte de la gente hacia el equipo siempre va existir y más en un equipo como Chivas que tiene la afición más grande de México. Es por eso que tiene este tipo de presión”, apuntó Oribe Peralta, quien suma dos goles en Chivas desde que llegó al club en el 2019.