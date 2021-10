El sueño del Club Guadalajara por contar con los servicios de Matías Almeyda parece empezar a tomar forma, al menos por las circunstancias de lo que no está haciendo el San José Earthquakes en la MLS, pues la noche del miércoles perdió ante el Portland Timbers y se ve prácticamente imposible que se metan a los playoffs de la temporada.

Hace unas semanas se dio a conocer que la viculación del “Pelado” con el conjunto californiano era hasta noviembre 2021, pensando en que el San José pelearía por el título de la MLS, pero en los últimos días han sumado resultados negativos que los acercan a la eliminación, sin posibilidad de meterse a la lucha por el campeonato, pero para los seguidores del Rebaño Sagrado esto parece una luz al final del túnel.

San José Earthquakes cayó 2-0 contra el Portland y con ello se quedaron en el puesto 10 de 13, en la Conferencia del Oeste, con 37 puntos y tomando en cuenta que solo califican los primeros siete lugares a los playoffs, la situación se pone muy cuesta arriba porque además, el sétimo itero que es el Real Salt Lake tiene 46 unidades, con unos cuentos partidos más por delante.

Los equipos de la Liga MX que quieren a Almeyda

La situación de Almeyda es muy clara, si desea renovar su contrato tendría que llegar a un acuerdo y listo, pero este fracaso no será pasado por alto por la dirigencia de los Earthquakes, por ello la salida del “Pelado” parece inminente y esto lo dejaría en total libertad de negociar con el equipo que desee, por lo que Chivas tiene vía libre para contactarlo en breve y sumarlo a su proyecto que ido en declive desde que salió del club en el 2018, pero esto no será tan sencillo, pues hay otros clubes que también se interesarían en el argentino, según reporta El Universal, así que los rojiblancos ya tienen contrincantes: Monterrey, Pachuca y Tijuana, todos ellos con mayores posibilidades económicas.

"Es mentira lo que se está diciendo, no es así. Dicen que estoy poniendo condiciones y es mentira porque nadie habló conmigo. Además hay un entrenador que se debe respetar. No me gusta que se juegue con la gente, después en un futuro no se sabe, pero es mentira lo que se está diciendo", fue lo que declaró Almeyda para Marca Claro el 17 de septiembre, cuando se habló de supuestas condiciones que había puesto para volver a Guadalajara.