Para la mayoría de los aficionados de las Chivas de Guadalajara la salida de Matías Almeyda es un duro golpe que ni con el paso del tiempo se ha logrado superar, por ello el ex defensor Edwin Hernández contó una versión que nunca antes se había filtrado sobre cómo se dio la ruptura con la directiva, específicamente con José Luis Higuera y por qué el argentino decidió irse del banquillo tapatío.

En una entrevista con el programa de YouTube, Los Líderes del Rebaño, el futbolista mexicano habló por primera vez de la complicada situación que vivió el “Pelado” antes de tomar la difícil decisión de dejar la dirección técnica, ya que a pesar de que los últimos torneos que estuvo en el institución no habían sido los mejores y tampoco habían calificado a la Liguilla, el equipo estaba “a muerte con él”.

“Hablé con Matías Almeyda cuando recién lo querían correr, él me habló desde Argentina. Yo nunca lo había dicho esto, y me dijo, ‘¿sabes qué? ya me quieren correr’ y él les dijo que no. Él tenía contrato y les dijo que no, hablé con él como tres veces ese día. Hasta que le dijeron ‘¿sabes qué? si tú regresas te vamos a echar a tu cuerpo técnico uno por uno’”.

“‘Entonces es algo que ya no pude hacer, quedarme con esa situación y ahí fue cuando exploté y les dije ya no sigo más entonces’. Yo le dije a Matías si te vas del equipo, eres el pilar, si dices ya no más el equipo se va a caer. Me dijo, ‘si yo regreso me van a correr al cuerpo técnico, es algo que no voy a soportar más’ y dejó de ser técnico del equipo”, fueron parte de las declaraciones del Aris, quien con la salida de Almeyda vivió momentos complicados cundo llegó José Saturnino Cardozo.

Con Cardozo en Chivas se perdió la alegría

Hernández manifestó que la salida de Almeyda golpeó de manera importante el ánimo de la plantilla, haciendo evidente que todo el gremio rojiblanco sufrió su partida, a tal grado que nunca se ha logrado recuperar la misma alegría entre los futbolistas, ni los resultados dentro de la cancha.

“Es algo que me dolió mucho, lo queríamos mucho, se veía un Chivas muy diferente. Obviamente uno siempre llegaba a entrenar contento, se partía la madre por el compañero, por Matías, por la afición y cuando llegó Cardozo era todo muy distinto, llegabas y ya no disfrutabas porque realmente se rompió eso, cuando ganamos la Concacaf la directiva no bajó con nosotros al vestidor, eso nadie tampoco lo sabe, porque ya había habido una ruptura”, abundó el Aris Hernández.

Puedes escuchar sus palabras a partir del minuto 48

