El comentarista de Tv Azteca, David Medrano recordó el día que Matías Almeyda, siendo técnico de las Chivas de Guadalajara le llamó para reclamarle por haber cuestionado su decisión de debutar en el primer equipo al hijo de Benjamín Galindo, ya que consideraba que no estaba listo para jugar en la Liga MX.

En su transmisión en vivo que realiza a través del canal de Luis García semanalmente, Don Deivid habló de la situación incomoda que vivió con el “Pelado”, luego de criticar la aparición de Benjamín Galindo Jr. cuando hizo su debut con el Rebaño Sagrado el 7 de abril del 2018 en un partido ante los Tiburones Rojos de Veracruz donde perdieron 1-0 y se pudieron ver las carencias del joven defendor.

“Matías era como Bielsa que tenía a gente que le informaba lo que de él se decía en los medios. Cuando debutó al hijo de Benjamín Galindo sin tener proceso y yo dije que para mí a Matías le estaba ganando el corazón. Que lo estaba debutando porque era su yerno, novio de su hija y no porque tuviera condiciones".

“Y al día siguiente, recuerdo, antes de empezar a entrenar me habla y me dice ‘¿Medrano por qué es tan malo con el chico? lo está matando. Y le dije no profe, lo está matando usted. A mí me parece que usted le está haciendo un daño increíble al muchacho y se lo digo de un tipo al que estimo tanto como es el papá. Es una pregunta que solo el tiempo dirá, a mí me parece que el chico está muy verde. Hoy está en Cancún luchando por un puesto porque no ha podido consagrarse como futbolista”, explicó Medrano a través de redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Guadalajara entrará en acción el siguiente sábado 9 de abril frente a Toluca por la Jornada 13 en el Estadio Nemesio Diez. Y será el próximo 13 de abril por la noche cuando las Chivas jueguen su partido pendiente ante los Rayados, con lo cual el calendario se vuelve mucho más apretado para la escuadra dirigida por Marcelo Leaño que tendrá seis duelos en 20 días donde buscará la calificación a la Liguilla al estar en el lugar 13 con apenas 13 unidades.

Puedes checar el tema a partir del minuto 54

