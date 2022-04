Lo último que necesitan las Chivas de Guadalajara en este momento son más bajas para encarar lo que se viene en el Torneo Clausura 2022, donde se jugarán toda la campaña en 20 días, pero tal parece que José Juan Macías volvió a resentirse de sus problemas en la rodilla y será duda para encarar el compromiso frente Toluca.

El atacante del Rebaño Sagrado no pudo completar el entrenamiento del lunes pasado debido a que tuvo algunas molestias en la rodilla que le ha dado algunos problemas desde hace algunos meses, por ello este martes tendrá que trabajar por separado para saber los alcances de estos problemas físicos.

Fue en el interescuadras ante Tapatío donde JJ Macías empezó a sentir dolores y tuvieron que sacarlo de la práctica para no correr mayores riesgos, tomando en cuenta que desde su regreso a México no ha logrado consolidarse como titular debido a que casi no jugó en Getafe y volvió a la Perla Tapatía con casi tres meses inactivo.

La intención del cuerpo médico es que este miércoles Macías pueda regresar a los entrenamientos con normalidad para tomarlo en cuenta en el partido del sábado por la Jornada 13 frente a Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde es de vital importancia sacar un buen resultado para volver a meterse en zona de calificación.

¿Cuántos puntos necesita Chivas para avanzar al repechaje?

El objetivo más realista que tienen actualmente las Chivas es la Reclasificación. En los tres torneos que se ha celebrado este formato, desde su implementación en la Liga MX, el último clasificado finalizó con 20-21 puntos, aunque la diferencia con el 13er lugar es ínfima (diferencia de gol o sólo una unidad). Al Rebaño Sagrado le bastaría con ganar tres de esos seis encuentros para alcanzar 22 puntos que lo incluyan en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

