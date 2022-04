Las Chivas de Guadalajara femenil dieron a conocer que una de sus jugadores estelares, Damaris Godínez seguirá con el equipo un año más, esto después de que se revela la renovación de su contrato ante las buenas actuaciones con las que ha contribuido en el Torneo Clausura 2022 que les tienen invictas en el certamen.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el Rebaño Sagrado filtró la noticia que le viene muy bien al equipo dirigido por Juan Pablo Alfaro, luego del buen momento que vive el equipo rojiblanco que sigue peleando por el liderato de la Liga MX Femenil, no han perdido en los 13 partidos que han disputado y además está cerca de una racha como locales sin recibir gol.

“La mamá con más querida de renueva su compromiso con el Guadalajara. ¡Venga @DamarisGodinez3 !A seguir defendiendo este escudo con la entrega que te caracteriza”, fue lo que publicó la cuenta de Chivas en. La famosa red social para hacer oficial su permanencia por 12 meses más.

¿Quién es Damaris Godínez?

Hace unos días en entrevista con Bolavip México, la defensora de 22 años y que empezó su carrera en Puebla y más tarde pasó a León, habló de su faceta como madre y futbolista que le ha enseñado a valorar mucho más su profesión: “Cada vez hay más gente que sabe que soy mamá. Me respetan. Incluso me preguntan por cosas de mi hijo y dicen que me admiran por ser jugadora y madre”.

El ascenso y la evolución de Damaris Godinez en la cancha ha ido a la par del crecimiento de su pequeño hijo Thiago, un niño de cuatro años que está en una etapa de comprensión acerca de lo que motiva la ausencia de ella en algunos momentos. En este sentido, Damaris ha encontrado una manera lúdica de hacerle notar que cuando no está presente es porque juega para Chivas, uno de los clubes más grandes de México.

“Es complicado que él entienda que tengo que salir todos los días a entrenar, que los fines de semana tenemos que salir de viaje, o que lo tengo que dejar dos días completos con otras personas. Siento que es complicada esa parte. Él trata de entenderlo. Siempre que regreso a casa está contento y me pregunta a dónde fui. Entonces le respondo que me fui a Chivas a jugar y él me dice “ay, mamá, otra vez a Chivas”. Así jugamos. Es un proceso que está tratando de entender”.

Ficha técnica

-Nombre: Damaris Michel Godínez García

-Fecha de nacimiento: 22 de julio de 1999

-Lugar nacimiento: Zapopan, Jalisco.

-Posición: Defensa

-Trayectoria: León Femenil y Puebla Femenil.

-Trayectoria en Selección Nacional: Sub 17.

