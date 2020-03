"Me dieron ganas de meter mil goles más con Chivas": Beltrán

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, describió lo especiales que han sido los goles que ha marcado como rojiblanco al revelar que "me dieron ganas de meter mil goles más", durante una extensa entrevista exclusiva con Líderes del Rebaño tras anotar su segundo tanto en este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, en la victoria sobre León.

El volante juvenil recordó que "el primer día que llegué a pretemporada lo veía como un sueño, porque veía a (Rodolfo) Pizarro, el "Gallito" (Vázquez), estaba (Carlos) Salcido, Jair (Pereira), gente con mucha experiencia que apenas habían quedado campeones y la responsabilidad que es esto de siempre estar arriba, pelear títulos, te la exigían ellos, porque sabían el esfuerzo que ellos habían logrado para que Chivas volviera a quedar campeón".

El "Nené" Beltrán, en cuanto a su debut en el "campeón de campeones" frente a Tigres UANL en Estados Unidos, rememoró que "no creía que iba a estar en la banca, porque habían otros que iban más avanzados. Yo iba emocionado, nervioso, pero no con la mentalidad que iba a salir a banca. Cuando salgo a banca, uno no piensa que vas a entrar tampoco y no porque no quiera, pero estaba "Gallito", estaba Michael (Pérez), estaban muy bien y no habían tenido lesiones, nada. Y cuando veo que el Gallo empieza con una molestia, yo me sorprendo mucho porque estaba muy metido en el partido y de una voltea Mati (Matías Almeyda) y me dice: vete a calentar. Me paro a calentar, no recuerdo que minuto era por ahí el 25, más o menos, era primer tiempo, iba empezando el partido y calenté rápido, emocionado, muy ansioso de entrar. Ya que me llama y me dice: difruta, es un día soñado para ti, corre, diviértete, haz lo que sabes hacer y no te presiones, que si aquí te equivocas, no te voy a juzgar por algún error. Las palabras que decía, a mi me dieron mucha tranquilidad, mucha confianza y entré al campo y lo disfruté al máximo".

El mediocampista de recuperación y salida también habló de su primer tanto como rojiblanco, el 3 de agosto de 2017 en la victoria 4-2 sobre Juárez en la Copa MX, su único tanto previo a los dos que acumula en este Clausura 2020 y reveló que en ese momento "no sabía ni como festejar, tenía una señal que le iba a hacer a mi mamá, pero de la emoción no me acordé. Lo disfruté al máximo, me sentí en otro mundo, por la emoción, lo que te genera, la gente lo grita, lo disfruta contigo, es algo muy bonito que a mi me dieron ganas de meter mil goles más aquí. Obviamente es muy bonito meter un gol, pero cuando lo metes con Chivas te hace sentir diferente".