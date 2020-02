"Me equivoqué": Oribe habla del "oso" frente al arco de Tigres

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, se detuvo este sábado a platicar con la prensa especializada en la zona mixta del Estadio Universitario después de la dura derrota 3-0 ante Tigres UANL y se refirió de manera bastante especial a la fatídica jugada que falla sólo ante el arco rival en la segunda parte del encuentro.

El Rebaño Sagrado, que venía de igualar el sábado 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la pasada fecha del campeonato, se preparó desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para este compromiso ante los felinos y en el que perdieron su invicto para extender una racha sin ganar en el "Volcán" de la localidad de San Nicolás de los Garza.

El "Cepillo" Peralta, como pocas veces ocurre después de los partidos en su etapa como rojiblanco, se detuvo la noche de este sábado a hablar con la prensa y se refirió a la jugada que falló en la raya, con el arco vacío de los felinos, apenas entró a la cancha en sustitución de José Juan Macías.

El veterano atacante de Chivas reconoció que "me equivoqué, como cualquier persona, no pasa nada, esto es futbol. En mi carrera he tenido muchas fallas como esta y eso no me hace ni mejor, ni peor. Yo no conozco una persona en el mundo que no se equivoque en lo que hace, no sé, es así, es enfocarte en lo que viene y no puedo hacer nada para revertirlo. Si lo pudiera hacer, lo hubiera hecho en el instante que pasó. Obviamente que no la quiero fallar, no la quise fallar, sucedió así, tal cual y no puedo hacer nada por ello. Lo que puedo hacer es enfocarme en la siguiente pelota que venga, en meterla y colaborar con el equipo".