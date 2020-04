"Me voy a Uruguay o Argentina y soy figura": Antonio Briseño

Una férrea defensa del futbolista mexicano y la Liga MX realizó el defensor del Club Deportivo Guadalajara, Antonio Briseño, a tal punto que afirmó que sería figura consular en ligas como las de Argentina y Uruguay, para poner un ejemplo.

En conversación con el programa Agenda FOX Sports, el Pollo señaló que "la liga mexicana es de las mejores del mundo y hay mucha calidad, porque se paga muy bien, muchos la demeritan pero si miras a Uruguay o Argentina, es diferente".

"Yo te juro que me voy a Uruguay o Argentina y soy figura, no te digo en Boca o River, pero en un equipo normal me va a ir, y no es por falta de calidad, sino por falta de oportunidades, hay demasiada calidad de jugadores aquí en México, y es de las ligas más difíciles de jugar", agregó.

Además, Briseño fue enfático en señalar que el gran error que condena al futbol mexicano a no crecer fue dejar de participar en la Copa Libertadores de América, ya que a su juicio, los hacía mejorar constantemente y les permitía jugar con presión al límite.

"No tienes idea lo que crecí futbolísticamente jugando la Libertadores, es muy padre ese campeonato, y no había equipos mejores que nosotros, a todos les pusimos un baile, perdimos con River por la regla a los mexicanos de no definir en la final como local, nos cagaron a patadas, los baloneros, esas cosas hacen que crezcan como futbolistas, entonces si tus partidos de gran stress los juegas cada cuatro años, ¿cómo vas a mejorar?", concluyó.

