El director de ciencias aplicadas al deporte de las Chivas de Guadalajara, Jaime Figueroa, platicó este lunes con la prensa local en la entrada de la clínica Medyarthros y confirmó cuándo se dará a conocer de forma definitiva la magnitud de la lesión que sufrió el estelar delantero Alexis Vega, así como la estimación del tiempo que llevará su proceso de recuperación para recibir el alta y volver a los trabajos con el primer equipo.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado abandonó el viernes la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez con visibles gestos de dolor y con la ayuda de las asistencias médicas en el empate 0-0 con Atlético de San Luis, por lo que la enfermería rojiblanca adelantó su diagnóstico positivo este lunes, después de una exhaustiva revisión de la rodilla derecha del atacante, efectuada por el doctor Rafael Ortega.

El doctor Jaime Figueroa, director de ciencias aplicadas al deporte de las Chivas, atendió a la prensa tapatía a las afueras de la clínica Medyarthros y aseguró que "el miércoles yo creo que vamos a tener más información, un poquito más profunda". Reiteró que "de entrada no es una lesión tan grave, eso sí se los puedo asegurar; no es un ligamento cruzado o algo que nos vaya a generar una baja más larga. Entonces, hay buenas noticias".

Figueroa reconoció que será el miércoles, ya que en estos días volverán a la clínica del doctor Rafael Ortega, porque "vamos a tener que explorar un poquito más por dentro la rodilla, para ver qué debemos de hacer y qué modificar en esa rodilla, pero el pronóstico no es tan malo; al contrario, es bueno y para el jugador también, para que pueda ir teniendo mejor sensación en la cancha cuando vuelva". Afirmó además que "la actuación va a ser invasiva. Vamos a explorar la rodilla por dentro". Esto, por como anunciaron en el reporte médico oficial, será mediante una artroscopia exploratoria en la zona afectada.

El médico del Rebaño Sagrado, durante su intervención, aseveró ante ese tipo de lesiones lo que "nos alarma a veces, que pueda suceder una cosa que se nos pase en la clínica normalmente, que hubiera sucedido una ruptura de ligamento cruzado o algo así, que no se vea rápidamente en el momento. Entonces, la damos aquí (una revisión más profunda), para poder hacer una resonancia y poder ver las estructuras anatómicas: Se ven bien, sí. Entonces, ya es un tema distinto y con un mejor pronóstico; eso nos cambia un poquito el panorama y estamos tranquilos y contentos".

Jaime Figueroa, médico del Guadalajara, reconoció que "siempre encaramos las lesiones de la mejor forma; nosotros alarmas como tal, no tenemos. Es inherente a la profesión del futbolista la lesión, entonces, alarmas no tenemos y es algo que tratamos normalmente". Confirmó además que "no, no es reincidencia, es un factor de riesgo de ser futbolista, los únicos que no nos lesionamos somos los que no jugamos".

