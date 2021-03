Mentalidad de JJ Macías, no la tenía ni Hugo Sánchez, afirma Jesús Bracamontes

Jesús Bracamontes conoce de sobra lo que es el entorno de las Chivas de Guadalajara, pues fue jugador y entrenador del Rebaño Sagrado en tres oportunidades, por ello elogió la mentalidad de José Juan Macías, a quien puso por encima de Hugo Sánchez.

En entrevista para TUDN, el “Profe” Bracamontes manifestó que conoce a JJ Macías, con quien tuvo oportunidad de conversar en un par de ocasiones, asegurando que le calló la boca con base en sus actuaciones que siempre han sido apegadas a la fortaleza mental que mostró en sus palabras cuando coincidieron, por ello lo puso por encima de Sánchez Márquez, en el tema emocional.

“Lo conozco muy bien (JJ Macías), estuvo aquí en mi casa en Miami. Mi hijo lo estaba representando, ya no, pero estaba mi hijo muy cerca de él, son amigos. Lo trajo a la casa, pude hablar con él un par de veces, sentarme en un restaurant. Tratar de entender al muchacho que es un tipo con una mentalidad fuera de un comparativo con ninguno, yo ni a Hugo Sánchez con esa mentalidad, había encontrado, me queda claro”, apuntó Bracamontes, quien ahora es comentarista.

“Chuy” Bracamontes, quien debutó como técnico de las Chivas en la campaña 1989-1990 y siguió con sus distintas etapas de 1991 a 1993, así como en el Verano 2000 y Verano 2001, señaló que JJ Macías parece una persona adelantada, que tiene muy claros los objetivos a corto y largo plazo, pues le “calló la boca” con sus actuaciones en León.

“Parece desfasado en la forma con lo que tiene claro en su mente, eso lo hablé antes de que fuera a León, yo le decía, ‘ya que seas titular en un equipo y metas goles te creeré lo que me dices, si no no respaldas lo que me estás diciendo en base lo que veo en la cancha’, ahora después de León me calló la boca y creo mucho de lo que está pensando, él tiene como plan irse a Europa”, explicó el “Profe” Bracamontes sobre la capacidad no sólo futbolística de JJ, sino también de lo que piensa fuera de la cancha.

