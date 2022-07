En Chivas de Guadalajara no han descartado la posibilidad de integrar a un refuerzo más a sus filas ante la negativa de Orbelín Pineda y la lesión de José Juan Macías que lo dejará fuera de actividad al menos ocho meses, por ello salió a la luz el nombre de un jugador del FC Cincinnati de la MLS que cuenta con los argumentos para unirse a las filas del equipo más importante del futbol mexicano.

Se trata del goleador Brandon Vázquez, un futbolista mexicoamericano que ha demostrado sus verdaderas cualidades frente al arco rival, pues en lo que va del 2022 ha marcado ocho anotaciones y en el 2021 consiguió cuatro. Es canterano de los Xolos de Tijuana pero nunca ha jugado en la Liga MX, pues toda su carrera la ha desempeñado en la MLS con el Atlanta United y ahora con la escuadra de Cincinatti que recientemente apareció entre las franquicias de la Primera División de Estados Unidos.

Es bien sabido que la situación económica del Rebaño Sagrado no es la mejor, pero la buena noticia es que Vázquez tiene un valor estimado, según la página de Transfermarkt, de apenas 500 mil euros, por lo cual no suena descabellado que la dirigencia comandada por Ricardo Peláez le dé seguimiento para al menos tomarlo en cuenta como un posible refuerzo de los rojiblancos.

El obstáculo principal para que Brandon Vázquez juegue en Chivas

Con todo lo anterior, la situación no parece desalentadora en Guadalajara, pero el pequeño inconveniente viene después y es que el futbolista es nacido en California, Estados Unidos y hasta el momento no ha sido llamado a la Selección de las Barras y las Estrellas, con ello Chivas tendría que convencerlo de no jugar para dicho país y ser elegible en la Selección Mexicana.

Y es que esta es la condición que el Rebaño tiene dentro de su reglamento para jugadores que no nacieron en suelo mexicano, que sean hijos de padres mexicanos y/o que deseen jugar para el Tricolor por elección, así que la misión se vuelve compleja en este sentido, ya que todo apunta a que las condiciones del goleador son las que necesitan los tapatíos para afrontar una campaña más llena de presión de lesionados y apenas dos refuerzos.

