Las Chivas de Guadalajara saltarán a la cancha del Estadio Akron esta sábado 2 de julio dentro de su debut en el marco del Torneo Apertura 2022 para medirse a FC Juárez, donde la mala noticia es la lista de bajas que acusará el técnico Ricardo Cadena para empezar su camino a la consolidación en el banquillo.

Recientemente se dio a conocer que José Juan Macías estará fuera de las canchas entre ocho o nueve meses lo cual ha dejando severamente perjudicado el ataque del Rebaño Sagrado que no tiene otro objetivo que pelear por el título a pesar de las adversidades, no obstante, la ausencia del goleador no luce como la más preocupante para el estratega.

Y es que ante la lista de lesionados para este arranque de temporada está la del elemento que fue el mejor de Chivas en el certamen anterior y también el mejor mexicano de toda la Liga MX en su posición, debido a sus actuaciones más que destacadas que lo catapultaron a la cima del balompié azteca.

Sergio Flores es la baja más dolorosa de Chivas

Se trata de La Morsa Flores. El volante de recuperación se ha convertido en una pieza medular para el timonel Ricardo Cadena, no solo por su gran capacidad para robar balones, también porque suele dar buena salida a Guadalajara desde el centro de la cancha, lo cual le valió para ser reconocido como el mediocampista mexicano más certero.

De acuerdo a datos publicados por la Liga MX, Flores fue efectivo en más del 90% de sus pases y logró recuperar más balones que ningún mexicano en el centro de la cancha, por lo cual el Rebaño tendrá una baja muy sensible que deberá ser cubierta a cabalidad por Fernando González, quien en contraste, el torneo pasado con Necaxa fue de los peores mediocampistas, pues fue el que más faltas cometió y en más ocasiones fue burlado por los rivales.

