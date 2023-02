El estelar portero de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, reveló este miércoles en una entrevista exclusiva vía telefónica el único factor que considera en que ha quedado a deber el plantel rojiblanco con la exigente afición chivahermana durante este comienzo del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y en el que se preparan para recibir el domingo a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 5 del calendario.

El guardameta canterano del Rebaño Sagrado, durante una amena plática con Marca Claro en MVS Radio, aseguró sobre este inicio de semestre que "vamos bien ahí en el proceso de asimilar y ejecutar la idea que nos ha traído Pauno (Veljko Paunovic), desde el punto de la presión al rival, de estar en cancha del rival, estar atento a los contrataques, pero el equipo va bien".

El Wacho Jiménez, como es conocido el portentoso arquero de las Chivas, agregó en su intervención durante el programa Marca Claro en MVS Radio que la única deuda que sienten tener en este arranque de torneo al referir que "Lo único que nos hace falta es sumar en casa, creo que en el partido de hace dos semanas quedamos a deber una victoria aquí para nuestra afición que también es muy imporante para seguir por esos objetivos que se puso el equipo".

El canterano del Guadalajara, en cuanto a las reformas recientemente anunciadas, afirmó que "tengo casi toda mi carrera aquí en Chivas, ya voy para 16 años. La verdad, es que esos temas que destapó la Liga (MX), creo que son más temas de directivas, porque yo siempre me he enfocado en trabajar, seguir los procesos día con día, eso me ha dado para seguir aquí, seguir activo y cumplir ese sueño que de niño tuvo de llegar a ser el portero de las Chivas, pero creo que es el trabajo, el trabajo y el trabajo lo que a mi me ha llevado a cumplir una de mis metas que es estar en Primera División".

Miguel Jiménez evitó reaccionar a los cambios que anunció la Liga MX (Chivas)

El Wacho, en cuanto a los constantes cambios en el banquillo rojiblanco durante los últimos cuatro años, reconoció a Marca Claro en MVS Radio que "no nos gusta tomar aires nuevos, pues son decisiones de la directiva. Ya ahí uno no toma decisiones en eso, somos unos profesionales y tenemos que estar a la expectativa en lo que nos diga la directiva. Ellos se encargan de eso (tomar decisiones) y nosotros tenemos que estar enfocados en lo que nos piden y tratar de asimilar la idea lo más pronto posible".

