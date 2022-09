En las últimas horas se ha viralizado la posibilidad de que Alan Pulido regrese a Chivas debido a que al atacante mexicano le encantaría volver a la escuadra de la Perla de Occidente, ya que está por entrar a su último año de contrato con el Sporting Kansas City; sin embargo, hay factores que juegan en su contra para conseguirlo.

Puligol es considerado uno de los últimos referentes que ha tenido la escuadra tapatía, ya que desde su llegada al redil en 2016 fue respondiendo a la exigencia de vestir la rojiblanca con goles, siendo pieza clave para la consecución de los títulos de Liga Mx en el Clausura 2017 y en la Concachampions del 2018, por lo que a michos aficionados les ilusiona que exista la posibilidad de regresar.

El periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, fue el encargado derevelar que existe el deseo del atacante de volver a enfundarse con los colores del club más importante de México; sin embargo, en Rebaño Pasión te mostramos los factores que juegan en contra del tamaulipeco.

Fractura con Peláez

A la llegada del actual Director Deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, el directivo y el futbolista iniciaron relación con el pie izquierdo debido a que no llegaron a acuerdos tras la petición de un incremento de sueldo para el atacante que en ese torneo se había proclamado campeón de goleo, por lo que solicitó salir de la institución.

Controversia en Federación

En enero del 2021, Alan Pulido interpuso una controversia ante la Federación Mexicana de Futbol debido a que solicitaba una parte del monto que recibió el Guadalajara en su transacción al Sporting Kansas City, situación que ocasionó molestia en el Rebaño.

Amaury Vergara le cerró las puertas

En febrero del 2021, en una entrevista con ESPN, el presidente del Rebaño, recordó categóricamente que fue decisión del atacante el salir del club: “con toda la transparencia, Alan tiene que recordar que él solicitó la salida del equipo. Si algo puedo garantizar es que solo quiero jugadores que quieran estar en Chivas. El que no quiera estar, sin importar quién sea, cómo se llame o si mete muchos goles, si no quiere estar en Chivas, no se merece estar en Chivas”.

Proyecto deportivo

En el actual proyecto deportivo del Guadalajara se está priorizando la formación de jugadores desde fuerzas básicas, por lo que la intención es seguir apostando a futbolistas juveniles y consolidar a sus atacantes como José Tepa González, Sebastián Chevy Martínez o Luis Fernando Puente.

Hay delantero estelar

En el interior del Guadalajara saben que hay una falta de contundencia en el primer equipo; sin embargo, en la directiva y cuerpo técnico tienen confianza absoluta en que eso se solucione en cuanto regrese José Juan Macías de su lesión, aunado a que en la nómina contarán con Santiago Ormeño, ya que adquirieron su carta, además de Ángel Zaldívar, por lo que no hay cabida para otro delantero.

