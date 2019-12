"Muy pronto alcanzaremos al América": Alexis Vega

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, no ocultó el disentimiento que se siente en el interior del plantel rojiblanco por el hecho que América jugará una nueva final en la Liga MX y prometió que les darán caza a los azulcremas en títulos obtenidos tras la renovación del club tapatío para el Clausura 2020.

Hoy toca en la playa ��



¡Buenos días, ChivaHermanos! ☀️�� pic.twitter.com/QVXYUtbqvv — CHIVAS (@Chivas) December 14, 2019

El Rebaño Sagrado, que cerró con victorias en las últimas tres jornadas del Apertura 2019 de la Liga MX, tiene ya en funciones a Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla y que incluiría a varios refuerzos para el Clausura 2020, siendo: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón y Víctor Guzmán los confirmados hasta el momento.

El atacante rojiblanco, en una entrevista exclusiva para TUDN, aseguró que América "es un equipo al que siempre vamos a tener ese pique, va a jugar una Final más, pero si llegan a quedar Campeones, muy pronto los vamos a alcanzar y a pelearle del tú a tú a cualquier equipo".

Vega confesó que su estancia en el conjunto tapatío ha tenido altibajos y, sobre todo, en la falta de eficacia ante el arco rival al recordar que "cuando llegué a Chivas me propuse meter 10 goles. Jugué solo uno o dos partidos que jugué de centro delantero, todavía no lo he logrado, pero sé que si juego en la posición que me pone el técnico tengo que hacerlo de la mejor manera" y agregó que ahora "tenemos ilusión, nos pusimos a pensar y sabemos que tenemos que cambiar el chip, es lo más complicado. La gente está muy contenta, ilusionada con el plantel que se está armando, faltan refuerzos y sabemos que somos capaces".