Mucho se ha mencionado acerca del interés de Chivas por hacerse de los servicios del actual entrenador del Puebla, Nicolás Larcamón, quien aseguró estar consciente de la importancia y magnitud del conjunto rojiblanco, pero prefiere enfocarse en su presente con la escuadra de La Franja.

“Es indudablemente uno de los equipos de mayor tradición en la Liga, con una popularidad enorme, no solamente en México, sino en el plano internacional. Soy el entrenador del Puebla, no es que tenga una representación puntual. Sí, reconozco lo que es a nivel tradición, historia e institucionalmente la magnitud de un equipo como Chivas, pero no más que eso”, aseguró en conferencia de prensa.

El estratega argentino aseguró que prefiere concentrarse cien por ciento en su presente y no pensar en cuestiones ajenas sobre su futuro, por lo que está disfrutando cada momento que vive en el conjunto camotero, escuadra a la que quiere llevar nuevamente a la Liguilla.

“Lo que tiene que ver con la resonancia que viene teniendo nuestro gran presente, disfrutándolo y defendiéndolo día a día junto al grupo de jugadores, con trabajo, con inteligencia para saber convivir con todo lo que gira en torno. Muy conectados con el presente, con el equipo, con todo lo lindo y la responsabilidad de saber defenderlo desde mi función.

“Después de lo otro, todo lo que puede posibilitarse en un futuro estoy ajeno, porque en definitiva son cosas que no son concretas, es parte de una cuestión que potencialmente puede darse a futuro, pero que no atiendo para nada porque si tengo que pensar en algo que quiero a futuro es que disputemos nuevamente instancias decisivas del torneo, que juguemos Liguilla y trascendamos en la Liga y con la ilusión de seguir regalándole, junto al grupo de jugadores, a la ciudad noches como las que nos ha tocado vivir, pero que en instancias decisivas son más mágicas”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Puebla?

El Guadalajara volverá a participar en la Liga Mx el próximo sábado cuando reciban en punto de las 19 horas al Puebla, actual líder del futbol mexicano y conjunto con el que se tienen cuentas pendientes por la eliminación del torneo anterior en repechaje.

