"No buscamos portero": Luis Fernando Tena confirma que no habrá refuerzos y descarta regreso de Rodolfo Cota a Chivas en el mercado del Apertura 2020

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, confirmó este lunes que no habrá refuerzos en este venidero mercado de transferencias para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX y solamente se incorporarán el delantero Ángel Zaldívar y el portero Miguel Jiménez, luego de cumplir con sus respectivos préstamos, por lo que descartó además la supuesta vuelta de Rodolfo Cota que se venía especulando.

El entrenador del Rebaño Sagrado, quien este lunes comenzó ya el cronograma de la pretemporada para el Apertura 2020 con la continuación de las pruebas médicas y físicas en la casa club de la ciudad deportiva de Verde Valle, ofreció en horas de la tarde una video conferencia organizada por la institución tapatía vía Zoom y en la que se refirió al mercado de pases, que comienza el próximo 14 de junio.

Los rojiblancos volvieron el lunes a Verde Valle para seguir las pruebas médicas ( Foto: Chivas)

El "Flaco" Tena reconoció que "estoy feliz con el plantel. Tampoco estábamos pensando en pedir refuerzos, estamos muy bien en todas las líneas. Solo la inquietud de Raúl (Gudiño) y de José Juan (Macías). Ya estamos cubiertos si ellos se van, obvio no nos cambiaron los planes. Lo que si nos cambió fue lo que pasaría en el torneo pasado, si íbamos a poder calificar".

El timonel rojiblanco argumentó que "Raúl (Gudiño) está un poco inquieto, de salir, así que sí han llegado ofertas a la directiva. O sea, que la cuestión económica también podría ayudar. A mi me gustaría que se quedara, obviamente, es un muy buen portero que le fue muy bien el torneo anterior, en el torneo de copa lo hizo bastante bien, trabaja muy bien con los compañeros, pero también está el 'Wacho' Jiménez, también está 'Toño' Torres y también tenemos porteros todavía más atrás. Se trabaja muy bien en Fuerzas Básicas y porteros, obviamente tenemos muchos. Entonces, no buscamos portero, ya sea que Raúl se quede o se vaya, no estamos buscando un arquero".

El técnico de Chivas, con esa argumentación, descartó por completo los rumores del posible retorno de Rodolfo Cota al redil, luego de confirmar que ante una posible de Raúl Gudiño a clubes como el mismo León, Necaxa o los Pumas de la UNAM tendrá contemplado a Miguel Jiménez, quien asumiría el puesto de suplente en el arco con "Toño" Torres y quien junto a Raúl "Tala" Rangel encabezarían el proyecto de la filial rojiblanca en la Liga de Desarrollo.