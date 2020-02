"No era el momento": Mier opina del escándalo de Calderón

Hiram Ricardo Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, ofreció este miércoles su opinión en cuanto al escándalo de indisciplina de su compañero Cristian Calderón en el carnaval de Ameca, justo después de sumar la segunda derrota al hilo y reconoció que "no era el momento", en la previa a la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

������ Con pases firmes y precisos vamos entrando en calor en la práctica de hoy. pic.twitter.com/M7Ooz5CgCa — CHIVAS (@Chivas) February 19, 2020

El portentoso central del Rebaño Sagrado compareció este miércoles a una conferencia de prensa, que tradicionalmente se realiza el jueves en la ciudad deportiva de Verde Valle tras la sesión matutina de entrenamiento, pero que se adelantó por el viaje de mañana a la frontera para medirse el viernes a los Xolozcuintles.

Mier analizó el caso del "Chicote" Calderón y su presencia el domingo en el carnaval de Ameca, por lo que reconoció que "se gane o se pierda, estando en buen momento, casi no salgo. Creo que hay tiempo para todo. Somos seres humanos, no somos iguales y tenemos derecho a divertirnos. Pero no porque estes bien en el torneo o estes mal, puedes hacerlo".

El zaguero rojiblanco añadió que "estamos en un tiempo en que cualquiera tiene un celular, te graba, te toma una foto. Creo que tienes que ser inteligente para darte cuenta a dónde vas, con quién estas y ya eso es individual, es mi manera de pensar. Él está muy consciente que lo que hizo no era el momento, pero ya está hablado y es un tema interno".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.

40 millones de ❤️ latiendo de frontera a frontera ����



¡VAMOS, REBAÑO! ���� pic.twitter.com/ktuov3zn0b — CHIVAS (@Chivas) February 19, 2020