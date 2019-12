"No le deseo mal a nadie (América)": Brizuela

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró que no desea que América pierda la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX ante Monterrey y ante la que además mostró poco interés, pero aseguró que lo que sí harán los rojiblancos será tratar de alcanzarlos en la cantidad de títulos obtenidos.

Y @RPELAEZ9 lo cumplió...



Eso y mucho más lo tendremos hoy en punto de las 9pm en @lideresrebano #Chivas2020 #FelizInicioDeSemana#FelizLunes



No se lo pueden perder

No olviden dar RT pic.twitter.com/Ox3JIKYIMY — Antonio Vivanco (@AntonioViv10) December 9, 2019

El Rebaño Sagrado, que debuta el 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Clausura 2020, contó con la inmediata gestión de Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo.

El "Cone" Brizuela, en una entrevista transmitida este lunes en el programa Agenda Fox Sports, recordó que "escuché algo que dijo Amaury (Vergara) que no le preocupa tanto si vuelve a ser campeón el América y bueno, sé que la afición sí lo ve así como una gran rivalidad, que no se nos pueden ir, de hecho, en la calle muchos comentan eso que se nos van a ir, pero yo no le deseo el mal a nadie".

No, esta foto no es de la galaxia, solo son todas las estrellas de Chivas ⭐️⚪️�� pic.twitter.com/AqEnvmDB8S — MedioTiempo (@mediotiempo) December 23, 2019

El volante ofensivo de los rojiblancos, en la plática con la cadena internacional Fox Sports, auguró que espera "simplemente que sea una buena final y hablando de este lado (de Chivas), pues tratar de acercarnos (en la cantidad de campeonato obtenidos). Sé que con este plantel, podemos estar ahí y volver a pelear al América, que es el que tiene más títulos y regresar a Chivas a los primeros lugares".