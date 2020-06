"No me siento titular indiscutible": Alexis Vega habla de la competencia interna en la delantera de Chivas de Guadalajara

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista este miércoles que se mantiene trabajando con todo en la pretemporada rojiblanca en las instalaciones de la ciudad depotiva de Verde Valle y aseguró que "estoy peleando mi lugar, no me siento titular indiscutible", con miras al Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, que tiene programado su inicio para el 24 de julio.

El potente atacante del Rebaño Sagrado, de 22 años de edad, se encuentra en la tercera semana de pretemporada y resaltó en una entrevista con Chivas TV que "la unión y sacrificio que tenemos todos es lo que hace a Chivas un equipo competitivo, sabemos que los equipos no nos quieren enfrentar, saben que es un plantel muy joven, muy dinámico y eso le cuesta a muchos equipos. Entonces tratamos de seguir esa línea y aportar lo mejor en cada partido".

Vega se encuentra en la tercera semana de pretemporada rojiblanca (Chivas)

Vega destacó la competencia interna que hay en la pretemporada rojiblanca y sobre todo en el ataque al asegurar que "el nivel que tiene cada uno de mis compañeros es grandioso, lo hemos visto en los entrenamientos, que hay peleas y discusiones, todos queremos jugar. Nadie puede aflojar, porque sabemos que tenemos jugadores que están esperando una oportunidad, pero siempre la competencia en muy sana" y argumentó que "el que ande mejor es el que va a jugar, entonces, tenemos que apoyar a los compañeros también a que sientan ese compromiso con todo el equipo y yo estoy peleando mi lugar, no me siento titular indiscutible. Veo a mis compañeros y sé que otro de ellos puede ocupar mi lugar y no puedo bajar el nivel, si quiero seguir estando en el once inicial".

El delantero rojiblanco, en cuanto a la polivalencia que le ha dado el técnico Luis Fernando Tena, reconoció que "tengo esa facilidad de poder desempeñar mi futbol en varias posiciones, por ahí Tena me ha ocupado de mediapunta, de delantero, de volante por fuera, ya sea izquierdo o derecho, la verdad es que puedo hacerlo sin ningún problema. Obviamente que donde me toque jugar, voy a dar el máximo, pero en lo personal me gusta jugar mucho atrás del nueve (delantero centro). Es una posición donde puedo desempeñar lo mejor que sé hacer adentro de la cancha, pero es decisión del profe y donde él quiera ponerme, yo voy a jugar y trataré de hacerlo de la mejor manera para poder aportar al equipo".

Alexis Vega refirió en la entrevista con Chivas TV que "el equipo venía de menos a más el torneo pasado, veíamos cómo íbamos mejorando en lo individual y colectivamente. Estabamos haciendo un buen torneo. Sabemos de la importancia que tiene cada uno de nosotros, mis compañeros, es un equipo muy ámplio, en el que si uno no llega a estar, hay quien lo pueda suplir sin ningún problema, eso es lo que caracteriza a este equipo, que todos están a la orden cuando se necesite. En lo personal, me sentía muy bien, tuve una lesión del hombro, pero en general hicimos un buen trabajo y esperamos hacerlo otra vez en este torneo y que se van a revertir las cosas, si seguimos por este camino que es el que nos estaba dando (resultados), estamos los mismos compañeros que ya nos conocemos muy bien, llevamos un tiempo juntos y esperamos dar un buen papel en el siguiente torneo".