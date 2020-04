"No puedo soñar con Europa, porque la actualidad es otra": José Juan Macías se refiere a la pandemia del Covid-19 con las Chivas de Guadalajara

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara y uno de los líderes de la selección mexicana que pretende ser protagonista en los venideros Juegos Olímpicos, aseguró que su plan de emigrar se encuentra en pausa por la actual pandemia del coronavirus o Covid-19 que tanto ha afectado al mundo, aunque reconoció que mantiene su rutina de trabajo con el objetivo de cumplir su sueño europeo en un futuro cercano.

El juvenil atacante del Rebaño Sagrado aseveró en una entrevista con la agencia internacional EFE que el aplazamiento de Tokio 2021 le vendrá bien al seleccionado mexicano y señaló que "fue dura la noticia de la suspensión. Uno tenía en mente que en este año se viviría algo especial, pero seguimos arriba del proceso para representar a México. Tendremos más tiempo para entrenamientos y eso nos hará estar mejor preparados".

Macías formará parte del Tri que buscará el boleto olímpico en 2021

El canterano rojiblanco se perfilaba como una de las piezas claves para el Tri de la categoría Sub-23 que buscaba el boleto a Tokio en el Preolímpico de la Concacaf, que debía realizarse el mes pasado en Guadalajara y fue pospuesto como consecuencia del Covid-19, una pandemia que ha afectado al mundo entero y ha trastocado los planes del ariete, quien reconoció que "la intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa, porque la actualidad es otra. Me interesa solo estar en forma y mejorar físicamente para llegar bien a la reanudación del torneo en México" y añadió que "hay que verle lo positivo a esto, solo es una pausa por una razón; sigo trabajando para alcanzar ese sueño. Europa vendrá después, estoy seguro".

Macías vive una etapa de plenitud en la institución tapatía a la que volvió en diciembre pasado tras su polémica cesión al club León y actualmente colecciona cuatro goles en ocho partidos de un Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, suspendida desde 15 de marzo. El ariete, en su entrevista con la agencia internacional EFE, aseveró que "he llevado una carrera corta, pero que está dando frutos. He hecho goles que nadie ha marcado en cuanto a cantidad y quiero seguir por el mismo camino porque no me fijo límites ni quiero perder la disciplina que lleva al éxito".

El delantero rojiblanco, en cuanto a la pandemia del coronavirus que ha puesto en jaque a la población mundial, afirmó que respeta las restricciones, aunque echa de menos el fútbol y señaló que "son tiempos difíciles, salimos de la rutina, extrañamos el fútbol. Todos debemos quedarnos en casa y apoyar a la gente que vive al día. Ojalá tengamos los cuidados de higiene y prevención porque hay que ser respetuosos de lo que está pasando".