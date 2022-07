La telenovela que ocasionó Eduardo López con su negativa de marcharse al Pachuca por su “deseo” de permanecer en Chivas por fin ha llegado a su fin, por lo que las negociaciones para que el Rebaño obtenga a Santiago Ormeño por fin han llegado a buen puerto, aunque un entrenador de la Liga Mx reveló que Chofis anhelaba llegar al conjunto hidalguense.

El mediocampista surgido del Guadalajara se negó en un principio a llegar a la Bella Airosa por su deseo de revancha en el conjunto de la Perla de Occidente; sin embargo, la intervención de la directiva hidalguense y una jugosa propuesta lograron convencer al futbolista de cambiar de aires rumbo a los Tuzos.

El entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, reveló que Lalo López se puso en contacto con él y le reveló que deseaba arribar a su equipo, aunque primero tenía que arreglar una situación con el Guadalajara, por lo que en el equipo presidido por Jesús Martínez están complacidos por su llegada.

Encuesta ¿Cómo calificas el paso de Chofis por Chivas? ¿Cómo calificas el paso de Chofis por Chivas? Excelente, Rindió cuando jugó Buena, a secas Regular, era determinante de vez en cuando Mala, no pesó Pésima YA VOTARON 1 PERSONAS

“Cuando hay un jugador que nos puede elevar la competencia interna, no le puedo cerrar la puerta. Hay una posibilidad de que él venga, quiere venir. Me llamó y me lo manifestó: ‘profe, tengo que solucionar un tema con Chivas, quiero ir a Pachuca, quiero estar con ustedes’. Eso nos alegra, nos complace a todos, a la institución, directiva, futbolistas y a nosotros. Para mí es un buen futbolista, con grandes condiciones”, detalló el uruguayo a Marca Claro.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Santos?

Tras un mal arranque de campeonato en el que el Rebaño suma un punto de seis posibles, el Guadalajara regresará a la actividad este sábado cuando realicen su primera salida del campeonato y visiten a Santos en la Comarca Lagunera, duelo en el que los rojiblancos están obligados a conseguir los tres puntos.

