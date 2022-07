Chivas continúa apostando por fortalecer sus fuerzas básicas y por darles el mejor desarrollo posible a sus futbolistas surgidos de su cantera para que logren tener las herramientas suficientes que les permitan llegar y consolidarse en Primera División, por lo que en el Tapatío ya apareció una de las máximas promesas goleadoras de la institución.

En el Rebaño lo tienen claro, desean consolidar a sus canteranos con una apuesta de adelantar procesos, es decir, si logran brillar en la Sub 16 los envían prematuramente a la Sub 18 o incluso a la Sub 20, para que se enfrenten con futbolistas más completos que les permitan incrementar sus habilidades futbolísticas con la menor edad posible.

Es por eso que durante el partido del jueves del Tapatío contra Atlético Morelia, el entrenador rojiblanco Gerardo Espinoza sorprendió al darle sus primeros minutos en Liga de Expansión al mediocampista rojiblanco Ariel Castro, quien ha ido registrando excelentes estadísticas que le abrieron la puerta a dicha categoría pese a tener apenas 17 años.

El jugador del Rebaño fue campeón de goleo de la Sub 16 en el Apertura 2021 al anotar 16 goles en mismo número de compromisos, por lo que ha sido promovido y dando resultados en todas las categorías, ya que marcó 6 goles con la Sub 18 y en este Apertura 2022 ya anotó con la Sub 20.

¿Qué otras joyas están brillando en el Rebaño?

Además de Ariel Castro, hay otros elementos que están levantando la mano para seguir avanzando en sus procesos de maduración como Armando González, que se ha convertido en el hombre gol en otras categorías y que próximamente también podría ser tomado por Gerardo Espinoza para continuar su proceso en el Tapatío.

