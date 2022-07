Chivas no tuvo la presentación que soñaba en este Apertura 2022, ya que tras dos compromisos disputados en el Estadio Akron, los rojiblancos no han podido conocer la victoria, inclusive no ha podido anotar en el torneo, por lo que el entrenador Ricardo Cadena no se tentará el corazón en hacer adecuaciones sin importar la jerarquía de los futbolistas.

Pese a la problemática que existe a la ofensiva en el conjunto del Guadalajara, el timonel del Rebaño se apegará a la fórmula que le dio éxito el semestre anterior cuando era interino, por lo que reforzará el aparato defensivo y podría haber una sorpresa con respecto a las primeras jornadas del torneo.

Según el periodista José María Garrido, el estratega del chiverío estaría buscando tener mayor seguridad en su cuadro bajo, por lo que mandará al banquillo de suplentes a Hiram Mier, quien pese a su veteranía cedería su lugar a Gilberto Orozco Chiquete, para acompañar a Gilberto Sepúlveda y Luis Olivas.

“Hiram Mier, de ser capitán del equipo, va para afuera. No hay lugar para los errores, es probable que vaya a ser cepillado, si tomamos en cuenta que gracias a Mier vino el error con el cual se escribió el resultado final contra el Guadalajara. Ha sido impreciso, ha cometido errores, no ha podido retomar el nivel que encontró en el primer semestre del 2021, ha venido a la baja, lesiones, bajas de juego, errores particulares que van en los resultados”, detalló el periodista.

¿Qué otros cambios habría en el once?

A falta de confirmarse, el entrenador Ricardo Cadena modificaría sus piezas y haría varios cambios con respecto a lo mostrado el fin de semana cuando cayeron contra Atlético de San Luis, por lo que además de Mier, Lalo Torres y Ángel Zaldívar serían los sacrificados para cederles su lugar a Alan Mozo y Fernando González.

