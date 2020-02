"No tengo ningún temor a volver a dirigir a Chivas": Quirarte

Fernando Quirarte, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, reveló la noche del domingo su posición ante la posibilidad de volver a dirigir a los rojiblancos en caso de alguna emergencia por la salida de Luis Fernando Tena en este semestre, aunque confesó su exigencia.

El Rebaño Sagrado, que viene de caer goleado el sábado 3-0 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para recibir el sábado 15 de febrero a Cruz Azul.

Este sábado la batalla es en casa. ¡Vamos juntos, ChivaHermanos! ������



Además, tu �� vs. Cruz Azul te da acceso al #ClásicoTapatío Femenil. pic.twitter.com/ZmmcV8Ce15 — CHIVAS (@Chivas) February 9, 2020

El "Sheriff" Quirarte respondió al cuestionamiento de un seguidor, sobre si dirigiría al Rebaño, tras una probable salida del "Flaco" Tena y refirió que "es una pregunta media complicada, pero por respeto a que me la has hecho directamente. Por supuesto que sí, claro, no le tengo ningún temor a volver a dirigir a Chivas".

El ex central e ídolo rojiblanco reconoció ante la posibilidad inmediata de suceder a Tena que "no me gustaría, para que eso pase tendrían que suceder muchas cosas. Yo nunca le deseo el mal a nadie, pero es el respeto que tengo con el televidente, me hacen una pregunta que si me gustaría, tengo que contestar".

Inicia una nueva semana con mucho trabajo por delante. ���� pic.twitter.com/y5DiK50QMP — CHIVAS (@Chivas) February 10, 2020