Oribe Peralta, ex delantero de las Chivas, se lamentó en una entrevista de no haber podido mostrar su nivel con la playera rojiblanca y reveló la razón por la que se decidió a dejar al América para fichar con Guadalajara.

Oribe Peralta revela por qué fichó con Chivas y advierte que "no me dejaron jugar" en Guadalajara tras salir del América

El ex delantero de las Chivas de Guadalajara, Oribe Peralta, se lamentó durante una entrevista televisiva totalmente en vivo de no haber podido mostrar su mejor nivel con la playera rojiblanca en los dos años que estuvo en el redil y reveló la verdadera razón por la que se decidió a dejar al club América para aceptar la oferta y fichar con el Rebaño Sagrado.

Peralta, quien en enero pasado anunció su retiro como profesional a los 38 años de edad, platicó en exclusiva con el programa Tiro Libre que transmite la cadena TUDN y en el que aprovechó la ocasión para recordar su opaca pasantía por la institución tapatía, con la que aseguró estar comprometido al "100 por ciento" durante los dos años y medio en los que estuvo en el redil, pero se quejó públicamente, porque "no me dejaron jugar".

El mundialista con México, aseguró durante la plática con TUDN, que "sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia, no era la misma edad, pero después yo estuve siempre al 100 por ciento y con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Esa es la realidad, siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad".

¿Por qué Oribe Peralta fichó con Chivas?

Oribe Peralta reveló en la entrevista exclusiva por que se decidió a aceptar la oferta y fifirmar con el Club Deportivo Guadalajara tras ser figura del América y rememoró que "antes de ir a Morelia tuve un paso por Chivas, justo había cumplido 18. Llego en enero, estaba (Oscar) Ruggeri, estuve entrenando con una tercera y lo que restaba el torneo, como no estaba registrado ante Federación (FMF) podían registrarme en cualquier momento y por eso me mandan con el primer equipo, donde estaba Oswaldo (Sánchez), (Gilberto) Adame, Gusano (Gustavo) Napoles, Omar Bravo, Ramoncito (Morales)".

El "Hermoso" se extendió en su explicación y añadió que "llego ahí y pensé que sí iba en serio, pero corren a Ruggeri y el equipo lo iban a vender (año 2006), el cambio a (Jorge) Vergara. Entonces, el que era dueño del equipo les dice a los de Cesifut que me lleven, porque puede ser que me quede y no les paguen lo que iba a costar, me liberan, me regreso a Torreón y me fui a Morelia. Entonces fue algo que ya había probado y que tenía esa espinita clavada".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!