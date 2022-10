Oswaldo Sánchez es una voz autorizada para hablar del Club Guadalajara, donde logró ser campeón y convertirse en uno de los últimos ídolos de la afición que por un lado, todavía lo añora bajo los tres postes, aunque también su inesperada salida para emigrar a Santos dejó a más de uno decepcionado, pero sobre la actualidad de la institución afirmó que le hubiera gustado que Ricardo Peláez recibiera otra oportunidad.

El ahora analista de TUDN manifestó poca confianza en el nuevo director deportivo, Fernando Hierro afirmando que su desconocimiento del futbol mexicano le puede cobrar factura, no obstante, destacó las buenas intenciones del dueño Amaury Vergara para tratar de darle un giro al Rebaño Sagrado que la campaña anterior volvió a fracasar en sus intentos de pelear por el título de la Liga MX.

ver también Altas, bajas y rumores para el Clausura 2023

“Vamos a ver si esta apuesta funciona. Fernando Hierro es un emblemático del futbol mundial, seleccionador español con mucha envergadura. Pero no conoce el futbol mexicano. Ojalá que rápido lo empapen y pueda hacer bien las cosas. Me desconcierta un poco. Yo no sé qué vaya a pasar, hay que darles el beneficio de la duda. Me queda claro que Amaury está haciendo gestiones importantes en el sentido de intentar traerle lo mejor a Chivas”.

“Yo hubiera dejado a Peláez otro rato más, pero tristemente en una institución como Chivas, si no das resultados, te tienes que ir. Y como consecuencia se va Cadena también. Llegó muy bien con su interinato, pero en momentos decisivos las cosas no le salieron. Chivas no tiene aguante, no tiene esa pauta de aguantar a los técnicos si no tienen resultados. Es una realidad. Así que no me extrañó nada que Cadena haya salido porque en Chivas es así. Jugué ocho años ahí y la exigencia es muy, muy grande”, mencionó San Oswaldo en entrevista para The Sporting News.

Oswaldo tienen claro lo que necesita Chivas para ser exitoso

El también mundialista mexicano aseguró que el trabajo en fuerzas básicas debe ser fundamental para que Guadalajara recupere los primeros puestos del futbol mexicano, pero también jugadores con liderazgo que puedan arropar a los más jóvenes: “Necesitan contratar jugadores que tengan experiencia y sobre todo, mucha personalidad. También tienen que darle mucha importancia a las fuerzas básicas y que estos chavos se consoliden”.

Encuesta ¿Coincides con Oswaldo sobre Hierro? ¿Coincides con Oswaldo sobre Hierro? Si, yo hubiera dejado a Peláez No nada, que no opine de Chivas No sé, también tengo mis dudas YA VOTARON 36 PERSONAS

“Tiene que haber esa mezcla importante para que el equipo pueda funcionar, porque de repente sale un jugador importante de Chivas y creemos y queremos que nos va a salvar y no es así. Tiene que haber una continuidad en el trabajo”, agregó Oswaldo Sánchez.

