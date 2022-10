El flamante directivo no deja de elogiar lo que ha encontrado en el Rebaño a pocos días de haberse integrando a la institución más importante del futbol mexicano.

Fernando Hierro cumplió una semana como director deportivo del Club Guadalajara y ya se desvive en elogios para el conjunto rojiblanco donde ha encontrado la materia prima perfecta para cumplir con los objetivos trazados, a pesar de que todavía no se anuncia al nuevo entrenador, pero la perspectiva del dirigente ilusiona a los chivahermanos.

El español hizo la comparativa del Rebaño Sagrado con el Athletic de Bilbao, justo el único equipo de España que juega con elementos nacionales, por ello afirmó que en México encontró un proyecto interesante que lo motiva para volver al cargo que mejor conoce, tras haber tenido un paso exitoso por la Federación Española de Futbol.

“Estoy contento y feliz de volver al futbol porque es parte de mi vida. Teníamos ganas después de la pandemia y, aunque tuvimos bastantes proyectos, este toca la parte sensible. Chivas es como el Athletic Club de Bilbao, es un equipo para solo los nacidos en México”, comentó Hierro en declaraciones para la agencia EFE.

Elogia Hierro a Chivas y la mentalidad de Amaury Vergara

En este sentido, el dirigente de Guadalajara explicó un poco del convencimiento que recibió por parte del presidente Amaury Vergara, quien a sus 35 años lo invitó a formar parte de un equipo donde el reto es formar una plantilla competitiva con un entrenador que sepa sacar lo mejor de cada futbolista en un lapso muy corto de tiempo, debido a que se juegan dos torneos por año.

“Cuando me llamaron lo que me ilusionó fue el proyecto porque se trabaja mucho con las categorías inferiores y eso es lo que había hecho en la federación española. Tiene cuarenta millones de seguidores, treinta y cinco en México, y cuenta con un proyecto sostenible y una gran afición detrás. Estoy muy ilusionado. Son de esos proyectos que cuando me explicó el presidente, alguien de 35 años, dije que había que intentarlo. Jugamos dos campeonatos, Apertura y Clausura, se juega todo muy rápido, y creo que es un reto bonito por la forma de competir”.

“Lo tenemos en la cabeza (entrenador). Sabemos lo que queremos pero quedan tres semanas para empezar la pretemporada y hay tiempo. El diseño lo tenemos y queremos que alguien que venga con ilusión. Es un equipo formador, que se sustenta de categorías inferiores, y queremos alguien que hable el idioma”, concluyó Hierro.

