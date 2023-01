La directiva deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Fernando Hierro, anunció este viernes una baja de última hora en el mercado de transferencias justo antes del comienzo del calendario oficial del Torneo Clausura 2023 y se trata de otro delantero que abandona el plantel rojiblanco en una inesperada cesión, proveniente del Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX.

La plantilla principal de la filial de desarrollo del Rebaño Sagrado, bajo el mando del entrenador Gerardo Espinoza, viajó el jueves a Monterrey tras afinar los últimos detalles en la semana de su próxima presentación, este viernes, que marcará el debut de la sucursal rojiblanca frente a su similar de Raya2 en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX.

El alto mando de las Chivas, luego de una extensa evaluación de todo su plantel, decidió reforzar su nómina estelar con el delantero Daniel Ríos, lo que provocó una estampida de elementos en esa posición y que comenzó con la partida del zurdo Ángel Zaldívar al Atlético de San Luis. Le siguió Paolo Yrizar, quien hace sólo unos días se marchó a préstamo a los Gallos Blancos de Querétaro y este viernes se anunció la salida de un tercer atancante.

El Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión MX, fue el responsable de anunciar la salida de último momento de un integrante de su plantel, solo horas antes de su debut en el Clausura 2023 y lo despidió con una publicación que refirió: "Sigue aprendiendo y luchando como tú sabes, que este nuevo reto también es parte del proceso. ¡Éxito, Chevy! Nos vemos pronto".

Se trata de Sebastián Martínez, delantero canterano de las Chivas, quien cumplirá su primera experiencia fuera de Verde Valle al irse cedido a Tepatitlán FC de la Liga de Expansión MX, con la intención que el talento pueda sumar más minutos. El nativo de Veracruz apareció en la lista oficial de los Alteños, para confirmar su arribo al vecino tapatío, que no tuvo muchas opciones con el primer equipo y no entraba en los planes de Gerardo Espinoza para su alineación titular en el Tapatío. Chevy Martínez portará el dorsal 22 en Tepatitlán y en esta Jornada 1 no fue tomado en cuenta por el técnico de los Alteños: Daniel Guzmán, debido a su repentina llegada.

