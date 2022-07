Chivas ha encontrado a su nuevo centro delantero estelar para el Apertura 2022 en la figura de Santiago Ormeño; sin embargo, hay un sector de la afición que se ha manifestado en contra de su fichaje debido a que representa a la selección de Perú, por lo que el padre del atacante, Walter Ormeño Jr., terminó la polémica y explicó la razón por la que su hijo no juega con México.

"¿A quién le hace ruido? No entiendo, es mexicano. Tiene su pasaporte mexicano y su acta mexicana, desde luego no juega en la Selección porque el seleccionador nacional en el momento eligió a Rogelio Funes Mori. Gareca lo convocó porque tiene doble nacionalidad, él eligió y se fue para allá, desgraciadamente no consiguieron ir al Mundial pero fue parte del proceso, jugó Copa América, eliminatorias, eso es muy padre para un futbolista profesional", declaró el papá del aún futbolista el León.

La polémica se ha desatado en redes sociales debido a esta situación; sin embargo, los estatutos del Rebaño son claros y explican que para ser jugador del Guadalajara se requiere que sea “mexicano por nacimiento”, situación que cumple a cabalidad ya que nació en la Ciudad de México.

Aunque todavía no se hace oficial la incorporación del atacante de 28 años al Guadalajara, todo parece indicar que es cuestión de tiempo, ya que el mismo Rodrigo Fernández, Director Deportivo del León, confirmó la salida del delantero en una negociación que considera que es benéfica para todas las partes.

¿Cuándo juega nuevamente Chivas?

Tras un mal arranque de campeonato en el que el Rebaño suma un punto de seis posibles, el Guadalajara regresará a la actividad el próximo sábado cuando realicen su primera salida del campeonato y visiten a Santos en la Comarca Lagunera, duelo en el que los rojiblancos están obligados a conseguir los tres puntos.

