En el Rebaño no se puede confirmar nada ni tampoco descartar, por lo que el trabajo del entrenador sigue en el aire.

Aunque en días pasados se garantizó que Ricardo Cadena seguirá al frente de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2023, hay quienes piden su salida porque consideran que no es un entrenador que esté a la altura de la institución más importante del futbol mexicano que buscará resurgir con una limpia en todos los niveles.

Con la salida de Ricardo Peláez queda muy claro que el dueño, Amaury Vergara pretende darle un giro importante al panorama que no luce nada alentador, si no se logran las contrataciones adecuadas para el futuro inmediato, por ello el periodista André Marín aplaudió que el director deportivo haya anunciado su adiós del Rebaño Sagrado.

“Un enfrentamiento constante con el vestidor, soberbia, prepotencia, le fue muy mal a Peláez en Chivas. ¿Qué tiene qué hacer Amaury? Primero, encontrar un director deportivo; segundo, ese director le tiene que proponer opciones de director técnico y, tercero, detectar muy bien los que no tienen que seguir allí porque no entienden lo que significa estar en Chivas”, comentó el comunicador en su videocolumna en el portal Mediotiempo.

Marín afirma que Cadena no está a la altura

En cuanto al tema del entrenador mexicano y quien está a la espera de que se haga oficial su nombramiento para mantenerse en el cargo en el 2023, Marín manifestó que él preferiría a otro tipo de técnico con mayor experiencia que pueda hacerse cargo de la presión que implica estar en el banquillo de Guadalajara.

“Yo traería a un técnico de jerarquía, un técnico con experiencia, un técnico a la altura de Chivas. Ya se logró lo más importante y lo más complicado que Peláez se fuera. No sé si Amaury lo corrió o si él renunció, pero no creo porque es un arrogante, más bien se lo pidieron, no sé”, agregó el reconocido periodista.

