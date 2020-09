Posiciones: Chivas empata 1-1 con Querétaro en la Jornada 9 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y se mantiene en puestos de Liguilla

Chivas de Guadalajara cedió de la manera menos esperada un empate 1-1 en su casa ante Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la novena jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, en plena pandemia del coronavirus o Covid-19, por lo que en Chivas Pasión te presentamos la tabla de posiciones una vez terminado este emocionante compromiso.

El Club Deportivo Guadalajara, que cumplió su semana de preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con su plantilla principal completa, consiguió el sábado una histórica victoria 3-1 sobre Tigres UANL en el Volcán de San Nicolás de los Garza, donde no ganaban desde hace una década y parecía ser el envión anímico necesario para comenzar una racha de triunfos.

Chivas, que venía de una importante victoria en el Volcán y que no conquistaban desde hace exactamente 10 años tras ganar por idéntico marcador (3-1) el 23 de enero en el marco del Torneo Bicentenario 2010, se quedó con las ganas de hilar triunfos en este Guard1anes 2020 al desperdiciar la ventaja inicial que otorgó el tercer gol de este semestre de José Juan Macías y quien en el tiempo agregado erró un penal, para dejar el empate.

El empate en el Estadio Akron dejó al Club Deportivo Guadalajara en la zona de Liguilla, de manera provisoria, con 12 puntos en nueve presentaciones, a falta de los partidos de este miércoles: Tigres UANL vs León, Cruz Azul vs Pachuca, Mazatlán vs Tijuana y Santos Laguna vs Pumas de la UNAM. El viernes visitará a Necaxa, que se ubica penúltimo en la tabla de posiciones, en el Estadio Victoria de Aguascalientes por la décima jornada. Mientras que los Gallos Blancos recibirán a León.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 9 19 2 LEÓN LEÓN 8 17 3 PUMAS UNAM PUMAS 8 16 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 8 16 5 PACHUCA PACHUCA 8 14 6 MONTERREY MONTERREY 9 13 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 9 12 8 TOLUCA TOLUCA 9 12 9 QUERÉTARO QUERÉTARO 9 11 10 TIGRES UANL TIGRES 8 10 11 PUEBLA PUEBLA 9 10 12 JUÁREZ JUÁREZ 9 10 13 TIJUANA TIJUANA 8 10 14 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 8 9 15 ATLAS ATLAS 9 9 16 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 9 8 17 NECAXA NECAXA 9 8 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 8 6

Chivas, además, tiene la misión de alejarse de los últimos lugares de la tabla de cocientes, para quedar en el umbral de los puestos que deberán pagar multas ante la abolición del Ascenso MX. Por lo que este empate le viene muy bien a sus aspiraciones.

El Club Deportivo Guadalajara, en la décima fecha de este Guard1anes 2020 de la Liga MX, visitará el viernes a los Rayos, que vienen de caer 2-1 ante el Atlético de San Luis.

Necaxa vs Guadalajara Argentina: 11/09 21:30 horas Chile: 11/09 21:30 horas Colombia: 11/09 19:30 horas Peru: 11/09 19:30 horas Mexico: 11/09 19:30 horas Estados Unidos: 11/09 17:30 horas PT / 11/09 20:30 horas ET