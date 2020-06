"Puede jugar en el equipo que sea": Oribe Peralta elogia talento de José Juan Macías y lo aconseja de su futuro

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, tuvo palabras de elogios para el talento y compromiso que muestra el canterano José Juan Macías a sus 20 años de edad, por lo que es la joya actual del mercado mexicano para muchos clubes del viejo continente. Debido a ello, aprovechó su experiencia para aconsejarlo sobre su futuro inmediato y la decisión que deberá de tomar si se mantiene en la plantilla tapatía o se marcha a cumplir su sueño europeo.

El atacante del Rebaño Sagrado, de 36 años de edad, ofreció este martes una entrevista exclusiva a través de una video conferencia organizada por la institución tapatía, en la que habló sobre su experiencia dentro de la nómina rojiblanca y que el próximo 19 de junio cumplirá un año de su sopresiva presentación en el Estadio Akron, luego de una transferencia que lo trajo desde el club América, eterno rival de Chivas.

Peralta llegó hace casi un año a la institución ( Foto: Jam Media)

El "Cepillo" Peralta, en cuanto a sus opciones de emigrar, refirió que "ya a estas alturas de mi carrera da igual, si tuve la oportunidad de ir o no ir, aunque hubo oportunidades. Realmente no pasó, porque dependía de muchos factores y no fue así por alguna razón. Ya no me engancho de decir: pude haber jugado en Europa y haber sido alguien más, pero lo he demostrado en México, está todo lo que hice y eso no lo va a borrar nadie".

El veterano goleador, sobre la joya de la cantera tapatía, consideró que "creo que tiene muchísima calidad, es un tipo comprometido, profesional al 100 por ciento, que busca dar siempre lo mejor de sí. No dudo que esté con las condiciones para jugar en Europa, el tiempo lo dirá". Peralta aprovechó para aconsejarlo sobre su futuro inmediato al señala que "si se va en este momento, creo que le va a hacer muy bien. Si se va más adelante, se va a ir mucho más maduro, con mucho más experiencia. A final de cuentas, lo que quiero decir, es que José Juan (Macías) lo puede hacer muy bien y puede estar en el equipo que quiera, con las condiciones que tiene la puede romper, no tengo duda de eso".

Peralta aprovechó también para levantar la voz por sus compañeros en otros clubes que sufren intentos forzados de reducción salarial y aseguró que "sin duda que son actos de injusticia y la FIFA lo estipula: Para que haya una reducción de salario tiene que haber un convenio de las dos partes. Ninguno de los casos es así". Añadió que "creo que el futbolista tiene el derecho de que le expliquen las cosas, de que le paguen por lo que hace y tener voz en algo tan importante como es su sueldo. Les sugeriría que metan su controversia, porque a final de cuentas es dinero que ya se ganaron".