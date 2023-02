El paso de Ricardo Peláez por las Chivas de Guadalajara no fue para nada lo que se esperaba, ya que su logro más importante fue conseguir una clasificación a las Semifinales en el 2020, con lo cual se quedó muy lejos de las promesas que realizó cuando llegó a la institución en el 2019, por ello admitió que estar detrás de un micrófono es muy fácil para criticar lo que ocurre dentro de cualquier equipo.

El exdirectivo del Rebaño Sagrado se manifestó en contra de las decisiones que han tomado los distintos dueños de los clubes del futbol mexicano y que han complicado el panorama, luego del fracaso que se concretó en la pasada Copa del Mundo del 2022 donde México no pudo clasificar a los Octavos de Final como no ocurría desde Argentina 1978.

En este sentido, Peláez Linares aceptó que el no tener la información de primera mano hace que para los analistas sea más sencillo criticar lo que ocurre al interior de la Femexfut, pero también afirmó que todos son responsables de lo que pasa en balompié nacional porque se vive el peor momento, donde no hay certeza y tampoco una voz cantante que asuma las consecuencias, por ello considera que “todo es un desmadre”.

"Cuando vienes de un fracaso como lo que pasó en el Mundial esperas que las cosas cambien para bien, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor como estaba. Estamos peor que nunca, que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar y no podemos gestionar una comunidad entre todos. Es difícil. Del lado del micrófono es más fácil cuestionar cosas cuando no tenemos información, empezamos a especular cosas. Lamentablemente mi conclusión es que esto es un desmadre”, comentó Peláez en Línea de Cuatro de TUDN.

Chivas vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido por la Jornada 9?

Después de la jornada doble de la Liga Mx, el Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo para ponerse a punto para visitar a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, duelo que se disputará el próximo sábado 25 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de TUDN y canal 5 para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos.

