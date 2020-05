Qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs Tijuana por la jornada 7 de la eLiga MX

#eLigaMX��⚽ #J6ChivasvsCruzAzul������ ⚽⚽ De la [email protected], el Rebaño goleó a la Máquina. ���� #TuCasaTuCancha #CompartimosLaEmoción

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Apr 29, 2020 at 12:55pm PDT